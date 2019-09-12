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Рада одобрила лишение нардепов зарплаты за прогулы
Верховная Рада поддержала идею о лишении зарплаты депутатов-прогульщиков. Законопроект № 1035−2 принят за основу 288 голосами.
В отличие от ранее существовавших финансовых наказаний для депутатов (например, лишения зарплаты за пропущенный без уважительных причин рабочий день), на этот раз предполагается подойти к вопросу радикально. Если в течение месяца нардеп пропускает более трети сессионных заседаний или более половины совещаний в комитете, то парламентария лишают ежемесячных депутатских выплат. Данные о присутствии/отсутствии депутата в зале планируется получать из электронной системы «Рада».
Кроме того, депутаты согласились побыстрее направить законопроект на второе чтение, сократив срок на доработку и внесение правок в документ.
Напомним, санкции для депутатов за прогулы существовали и раньше, но это особо не влияло на посещаемость заседаний. Особенно малоактивными депутаты прошлых созывов были по пятницам во время «Часа вопросов к правительству». К обеду в зале оставалось около 20−30 парламентариев.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!