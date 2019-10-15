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Угрожал пистолетом и принимал наркотики: жена звезды «Мстителей» раскрыла шокирующие причины развода
Стали известны новые подробности скандального расставания Джереми Реннера, звезды фильма «Мстители», который стал самым кассовым в истории, и Сонни Пачеко. Хотя звезды официально разошлась еще в конце 2014 года, они продолжаются судиться за опеку над дочерью Авой Берлин, которая родилась в 2013 году.
TMZ раздобыло документы, в которых Сонни приводит аргументы не в пользу бывшего мужа. Она утверждает, что Джереми принимал наркотики и угрожал ей пистолетом. Окончательной причиной развода стала громкая ссора.
Якобы Реннер в неадекватном состоянии угрожал ей пистолетом, засовывал его себе в рот, требовал, чтобы она оставила его в покое, иначе он покончит с собой. В этот момент их дочь спала в соседней комнате. Модель утверждает, что бывший муж часто принимал наркотики и был невменяем. Сонни постоянно находилась в состоянии стресса, боялась за свою жизнь и жизнь дочери.
Реннер обвинения бывшей назвал ложью. И в ответ обвинил Сонни в том, что это она употребляет наркотики. А причиной развода назвал алчность жены, якобы ей нужны были только его деньги. Он заверил, что прошел тест на наркотики в крови, который подтвердил, что запрещенных веществ не обнаружено.
Также актер пользуется услугами специалиста по психическому здоровью, который следит за его встречами с дочерью и фиксирует, какой он родитель.
Реннер требует, чтобы его бывшей жене ограничили время провождения с дочерью, пока она не пройдет курс лечения у психолога.
Напомним, актер Джереми Реннер и канадская модель Сонни Пачеко поженились 13 января 2014 года, через год после рождения дочери Авы Берлин. Но звездный брак распался всего через десять месяцев. Сонни подала на развод. Причины тогда не назывались.
Ранее Джереми Реннеру приписывали роман с певицей Леди Гага.
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