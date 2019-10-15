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Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

11:17 15 октября 2019 3545
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, впервые сделали заявление о ее болезни.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние „сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки», — написали родные актрисы.

Заворотнюк

Они заявили, что надеются на хорошие результаты лечения. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — подчеркивается в сообщении.

Также семья Заворотюк попросила молиться за здоровье актрисы и пожелала всем не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды.

Сам диагноз родственники звезды «Моей прекрасной няни» так и не озвучили.

Напомним, что ранее в СМИ снова появилась информация о прекоматозном состоянии Заворотнюк, но родственники актрисы назвали ее фейком.

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