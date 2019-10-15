- 12:35 Легендище: девушка Зинченко запостила в Instagram фото с Криштиану Роналду
- 12:26 «Помятые простыни»: девушку высмеяли за попытку продать свадебное платье в стиле «Трупа невесты» за 380 долларов
- 12:25 Ryanair открывает новый рейс из Украины: названо направление
- 12:07 Под Харьковом мужчина жестко проучил насильника своей жены: ему грозит до 8 лет тюрьмы
- 12:06 В Украине ты не нужна: в сети резко отреагировали на концерт Веры Брежневой в Москве
- 11:57 Летнее тепло и туманы: какой будет погода в Украине 16 октября
- 11:41 В ЕС конфисковали 30 миллионов долларов людей Януковича
- 11:33 На киевском вокзале напали на известную телеведущую: первые детали
- 11:31 Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов
- 11:30 Украина — на Евро-2020: почему матч с Сербией снова решающий для команды Шевченко (яркие фото)
- 11:30 Кому мешают реформы в Киевской Академии искусств
- 11:29 Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству
Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни
Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, впервые сделали заявление о ее болезни.
«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние „сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки», — написали родные актрисы.
Они заявили, что надеются на хорошие результаты лечения. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — подчеркивается в сообщении.
Также семья Заворотюк попросила молиться за здоровье актрисы и пожелала всем не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды.
Сам диагноз родственники звезды «Моей прекрасной няни» так и не озвучили.
Напомним, что ранее в СМИ снова появилась информация о прекоматозном состоянии Заворотнюк, но родственники актрисы назвали ее фейком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..