Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Шоу-бизнес

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, четвертая стадия рака мозга, впервые сделали заявление о ее болезни.

«Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние „сопора“, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки», — написали родные актрисы.

Они заявили, что надеются на хорошие результаты лечения. «Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — подчеркивается в сообщении.

Также семья Заворотюк попросила молиться за здоровье актрисы и пожелала всем не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды.

Сам диагноз родственники звезды «Моей прекрасной няни» так и не озвучили.

Напомним, что ранее в СМИ снова появилась информация о прекоматозном состоянии Заворотнюк, но родственники актрисы назвали ее фейком.

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