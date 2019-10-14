Состояние критическое: появились новости о больной Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк, о болезни которой сообщалось ранее, не становится лучше.

Ее состояние даже ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Состояние сопора, о котором мы сообщали ранее, стало критическим. Сотрудники реабилитационного центра продолжают заниматься с Анастасией (в зале эрготерапии и других) и делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому», — говорится в сообщении.

Также уточняется причина выписки Заворотнюк из Европейского медицинского центра. По данным канала, актрисе не стало лучше, никакого прогресса не наблюдалось, поэтому общим консилиумом было принято решение о ее выписке.

Напомним, что ранее родственники Заворотнюк заявили, что информация о прекоматозном состоянии актрисы — ложь.

Кстати, самих родственников также обвинили во лжи.

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