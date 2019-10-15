Спорт

Украина — на Евро-2020: почему матч с Сербией снова решающий для команды Шевченко (яркие фото)

Сенсационная победа сборной Украины на заполненном под завязку «Олимпийском» над чемпионами Европы португальцами (2:1) позволила команде Андрея Шевченко не только досрочно завоевать путевку в финальный турнир чемпионата Европы по футболу, но и гарантировать себе первое место в группе. Ни команда Криштиану Роналду, которая в двух матчах с «желто-синими» нанесла по воротам Андрея Пятова 39 (!) ударов и забила… один мяч (да и тот с пенальти), ни сербы Украину настичь уже не могут.

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Сборная Украины — на Евро-2020

Положение команд в группе В: 1. Украина — 19 очков (7 матчей); 2. Португалия — 11 (6); 3. Сербия — 10 (6); 4. Люксембург — 4 (6); 6. Литва — 1 (7).

Оставшиеся матчи в группе: Португалия — Литва, Сербия — Люксембург (14 ноября), Сербия — Украина, Люксембург — Португалия (17 ноября).

При всем при этом завершающий матч отбора в Белграде против сборной Сербии, который из-за дисквалификации пропустит полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко, снова будет носить для парней Шевченко статус решающего.

Дело в том, что при жеребьевке финального турнира Евро-2020, которая состоится 30 ноября в Бухаресте, шесть из десяти лучших команд, из занявших в группах первые места, попадут в первую «корзину» (учитываются набранные очки, разница мячей, забитые голы во всех матчах, кроме поединков со сборными, занявшими в группах шестые места).

На данный момент расклад среди первых мест таков:

Очки Разница мячей Осталось матчей

1. Украина 19 15:2 1

2. Бельгия 18 17:1 2

3. Италия 18 14:3 2

4. Нидерланды 15 19:7 2

5. Англия 15 26:6 2

6. Хорватия 14 14:6 1

7. Испания 13 10:3 3

8. Польша 13 8:2 2

9. Турция 13 8:3 2

10. Ирландия 12 6:2 2

Команде Андрея Шевченко достаточно набрать на поле Сербии одно очко (дома, напомним, «желто-синие» разгромили балканцев — 5:0), чтобы гарантировать себе попадание в первую «корзину» при жеребьевке.

При этом команды Хорватии и Ирландии уже точно не догонят Украину, а сборным Польши и Турции, которые могут сравняться по очкам с «желто-синими», нужно хорошенько постараться, чтобы превзойти нашу команду по общей разнице забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что в решающую стадию чемпионата Европы 2020 года, кроме Украины, уже пробились сборные Бельгии, Италии, России и Польши. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го в 12 городах (Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам).

Чемпион Европы 2020 года получит 10 млн евро призовых от УЕФА, финалист — 7 млн, полуфиналисты — по 5 млн, четвертьфиналисты — по 3,25 млн, участники 1/8 финала — по 2 млн. Кроме того, каждая победа в группе принесет сборной 1,5 млн евро, каждая ничья — 750 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что триумф Украины в матче с Португалией вызвал сумасшествие на «Олимпийском».

Фото Миколы ВАСИЛЬКОВА, Александра ГУСЕВА, ffu.ua, Getty Images



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