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Шоу-бизнес

В Украине ты не нужна: в сети резко отреагировали на концерт Веры Брежневой в Москве

12:06 15 октября 2019 205
Вера Брежнева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Певица Вера Брежнева, которая недавно получила очередную награду в России, анонсировала свой концерт в Москве и подверглась критике в сети.

«Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают. Вопрос: когда будет концерт в Москве??? Тадааам!!» — обрадовала поклонников Вера.

Брежнева

Но ее украинские поклонники стали спрашивать, будет ли концерт в Киеве и в других городах страны. А некоторые заявили, что Брежневу в Украине не хотят видеть.

«Вера. В Москве и оставайся. В Украине ты на… р не нужна», — пишут в сети.

Брежнева

Также Брежневу пригласили на концерт в Крыму. Она, правда, «не заметила» приглашения в Крым, а вот в Украину пообещала приехать уже осенью 2020 года.

Брежнева

Брежнева

Брежнева

Напомним, ранее Брежнева заявляла, что никогда не считала себя украинской певицей.

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