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В Украине ты не нужна: в сети резко отреагировали на концерт Веры Брежневой в Москве
Певица Вера Брежнева, которая недавно получила очередную награду в России, анонсировала свой концерт в Москве и подверглась критике в сети.
«Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают. Вопрос: когда будет концерт в Москве??? Тадааам!!» — обрадовала поклонников Вера.
Но ее украинские поклонники стали спрашивать, будет ли концерт в Киеве и в других городах страны. А некоторые заявили, что Брежневу в Украине не хотят видеть.
«Вера. В Москве и оставайся. В Украине ты на… р не нужна», — пишут в сети.
Также Брежневу пригласили на концерт в Крыму. Она, правда, «не заметила» приглашения в Крым, а вот в Украину пообещала приехать уже осенью 2020 года.
Напомним, ранее Брежнева заявляла, что никогда не считала себя украинской певицей.
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