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Вера Брежнева получила очередную награду в России
Популярная певица Вера Бреженева, представившая свою капсульную коллекцию обуви, снявшись обнаженной, похвасталась очередной наградой в России. Звезда получила «Платиновый микрофон» всероссийского радийного «Оскара» — премии «Радиомания». Брежневу отметили за то, что ее песня вошла в топ 10 самых ротируемых песен на радио за последний год по данным Mediascop.
Брежнева показала короткое видео с церемонии, на которой появилась в сверкающем платье, и поблагодарила за награду.
«Большое и глубокое чувство радости и благодарности вам за то, что мое творчество находит отклик в ваших сердцах. Мы с автором @meladzemusic и вся наша команда счастливы этому событию. Скоро тур и мы будем петь ее вместе с вами», — написала Вера под видео.
Ранее Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей.
Напомним, Вера Брежнева попала с любовный скандал. В сети появились слухи о разводе певицы с Константином Меладзе. Якобы он изменил жене с подопечной из группы «ВИА-Гра» Эрикой Герцег. Однако вскоре участники любовного треугольника опровергли слухи. Вера и Константин вместе прекрасно провели вечер на концерте друга.
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