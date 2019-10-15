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Шоу-бизнес

Кто краше: Полякова и Каменских устроили перепалку в сети

12:55 15 октября 2019 538
Оля Полякова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, которая выступает звездной судьей шоу «Х-Фактор» на телеканале СТБ, создала в Instagram коллаж и предложила сравнить, кто красивее — она или коллега по шоу Настя Каменских. На снимке Оля позирует в латексном костюме и в короне, Настя — в бордовом наряде томно смотрит в камеру.

«Ну поехали! Кто краше?», -написала Полякова под фото.

На вопрос вскоре отреагировала Каменских. «Дамочка, угомонись уже. Мы прекрасны обе», — написала Настя и сопроводила ответ смайликами.

«Моя ласточка», — парировала ей Оля.

Между подписчиками разразился горячий спор, их мнения кардинально разошлись. Одни считают краше Олю, другие — восхищаются Настей. А третьи сошлись на том, что обе певицы красивы по-своему.

«Обе красавицы, но Оля как всегда восхитительна ! Королева, что сказать», «Оля такое впечатление, что вам 5 лет, а красивее Каменских, люблю натуральных брюнеток», — пишут в комментариях. Также подписчики возмущаются, зачем Полякова провоцирует «разборки».

Ранее Настя Каменских рассказала о том, как поставила на место слишком навязчивого поклонника.

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