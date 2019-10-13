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- 14:05 «Это настоящий «пес десь»: Оля Полякова о шокирующем выступлении на кастинге «Х-фактора»
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«Это настоящий «пес десь»: Оля Полякова о шокирующем выступлении на кастинге «Х-фактора»
В субботу вышел очередной выпуск десятого сезона популярного вокального шоу «Х-фактор» (СТБ). Осталось три эфира, после которых все герои, получившие одобрение жюри, попадут в тренировочный лагерь. Именно там традиционно проходят самые сложные испытания и отбор на прямые эфиры. В этом сезоне их будет пять и имя победителя «Х-фактора-10» станет известно в конце декабря.
В пятом выпуске десятого сезона вокального шоу зрители увидели сразу два съемочных дня кастинга, каждый из которых отличался не только по составу героев, но и судейской четверкой. В первый день участников отбирали: Оля Полякова, Игорь Кондратюк, Настя Каменских и Дмитрий Шуров, который стал на этом кастинге приглашенным судьей.
Первым к судьям вышел итальянец Бруно Маккарри, который сразу признался в любви к Украине. Бруно надеется, что здесь примут его музыку и, таки, не ошибся в своих прогнозах — судьи дали ему три «да».
17-летняя Элина Иващенко своим уникальным голосом произвела настоящий фурор на шоу. Девушка не только получил четыре «да» от судей, но еще и аплодисменты от Оли Поляковой и Дмитрия Шурова.
- Вот так надо показывать и проявлять свой х-фактор, — прокомментировала ее выступление Настя Каменских.
Яркий номер получился и у Александры Корягиной, которая уже второй раз пробует свои силы на «Х-факторе». Девушка исполнила романтическую авторскую песню «Цілуй мене» и получила четыре «да». Неожиданно посреди номера Дмитрий Шуров достал микрофон и присоединился к Александре, продолжив петь с ней дуэтом. Это стало неожиданностью не только для зрителей, но и остальных судей. После выступления Дмитрий не мог сдержать эмоций.
- Помню, как в восьмом сезоне «Х-фактора» Саша выступала на этой сцене в красивом платье, пела Vivienne Mort и я захотел ее поддержать, сказав, что было бы круто когда-нибудь спеть вместе в студии, — рассказал Дмитрий. — Я один раз такое сказал за весь «Х-фактор». Позже Саша прислала мне песню, композиция мне понравилась, и мы сделали с ней этот дуэт.
А вот победитель популярных проектов «Караоке на Майдані» и «Шанс» Петр Дмитриченко, разочаровал судей. И это несмотря на то, что продюсер Игорь Кондратюк, увидев Петра на сцене, расхвалил его коллегам.
- Это самая плохая песня, которую я когда-либо слушал из твоих уст, — огорчился после выступления Петра Игорь Кондратюк.
Петру не хватило двух «да», чтобы пройти в следующий этап отбора.
Во второй кастинговый день отбирать талантливых артистов собрались Алессандро Сафина, Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко.
Изрядно повеселила судей группа «Пан Карпо» своей песней о собаке «Пес десь». Женская половина судей даже не сдержалась и пустились в пляс.
- Это настоящий «пес десь», — пошутила Оля Полякова.
- У меня, обычно, такие песни пишет Алексей,— прокомментировала выступление ребят Настя Каменских.
Несмотря на неоднозначную песню, коллектив услышал от судей четыре «да».
Последней на сцену «Х-фактора» вышла Мария Стопник. Ее сразу же узнали Оля Полякова и Настя Каменских. А все потому что девушка сыграла главную роль в скандальном клипе российской группы «Ленинград» на песню «i_$uss». Мария призналась, что с позитивом вспоминает работу над съемкой клипа, но она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео.
- Я не хочу оставаться девочкой из клипа «Ленинград», — сказала Мария. — Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше.
Марии 21 год, она родилась в Тернополе, но уже четыре года живет в Киеве, а в этом году закончила столичный университет по специальности «режиссер кино и телевидения». Параллельно с этим Мария снимается в кино и клипах. На ее счету работа с Аланом Бадоевым и группой «Ленинград».
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В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Мария Стопник рассказала, зачем вышла на сцену «Х-фактора» и почему уверена, что победит в вокальном шоу.
- Мария, не жалеете, что приняли участие в съемках клипа скандально известной группы?
- Конечно, нет! Это был огромный опыт. Признаюсь, я вообще-то думала, что меня не возьмут. Когда пришла на кастинг, вокруг было много типажных девушек-хипстеров. Мне казалось, что это идеальный образ для такого клипа, но потом оказалось, что это совсем не так! Съемки проходили достаточно весело и, в любом случае, это хороший для меня опыт. Хотя, признаюсь, мне не хочется, чтобы меня узнавали исключительно по этому клипу.
- Поэтому вы и решили прийти на «Х-фактор»?
- Я, скажем так, вернулась на «Х-фактор». Просто несколько сезонов назад, я уже пробовала здесь свои силы и теперь решила просто взять реванш. Так сказать, отыграться за прошлый раз. Тем более что я нашла замечательную песню, которую хотела исполнить.
- Она ведь звучала в сериале «Лузеры»?
- Да, песня оттуда, она называется «Boogie Shoes». Мне показалось, что она прикольная, подвижная. Когда я несколько лет назад смотрела этот сериал, она мне сразу понравилась, и я решила, что надо бы ее когда-нибудь спеть.
- Значит, в этом году вы настроены на победу?
- Конечно. Признаюсь, ради нее я готова на все — спеть рок-оперу, не спать ночами. В общем, сделаю все, что потребуется в рамках человечности и каких-то адекватных вещей.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Андрей Данилко резко высказался об участниках шоу «Х-фактор».
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