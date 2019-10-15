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В Беларуси задержали сотрудницу "фабрики троллей" Пригожина
В столице Беларуси Минске задержана сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева. Этот ресурс связывают с «поваром Путина» — бизнесменом Евгением Пригожиным, который недавно угодил под санкции США за вмешательство «агентства», больше известного как «фабрика троллей», в американские выборы.
По информации «Медузы», Анну Богачеву задержали в одной из минских гостиниц по запросу США. Сообщается, что Анна Богачева — одна из 13 россиян, которых США обвинили во вмешательстве в президентские выборы. В Америке полагают, что россиянка работала переводчиком и посещала США для сбора информации.
Эксклюзивный материал о том, как работают «троллефермы» «Прикидывался украинцем: исповедь экс-сотрудника российской фабрики троллей (видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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