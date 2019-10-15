24.61 / 24.96 27.01 / 27.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Известной российской фигуристке удалили опухоль

15:03 15 октября 2019 224
Татьяна Тотьмянина
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина, которую партнер Максим Маринин уронил на лед с двухметровой высоты, перенесла операцию. В онкологическом центре Москвы спортсменке удалили опухоль. Как сообщает Telegram-канал Mash, образование было выявлено в желчном пузыре. Медики приняли решение удалить опухоль вместе с органом. Материал отправили на гистологическое исследование. Как только будут его результаты, медики скорректируют дальнейшее лечение.

Представитель 37-летней Татьяны, Анастасия Драпеко подтвердила факт хирургического вмешательства и сообщила, что спортсменка чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в последнее время Татьяна пережила несколько операций. Два года назад во время очередного выступления в ледовом шоу она серьезно травмировала ногу. Перелом оказался сложным, пришлось делать несколько операций. Немного восстановившись, Татьяна снова получила травму.

«Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть. Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю», — писала тогда спортсменка.

Очередную операцию Татьяне делали уже в Германии, где медикам пришлось устранять ошибки российских коллег.

«Мне сказали, что все вмешательства, проведенные ранее, навредили тому состоянию, которое должно было улучшаться. Все ухудшалось. Текущая операция — пятая, и она была выполнена для того, чтобы исправить ошибки прошлого года», — рассказывала Тотьмянина.

Татьяне удалось восстановиться и вновь выйти на лед. Она активно выступала, появлялась с мужем Алексеем Ягудиным на публичных мероприятиях.

Кстати, супруги живут в одном поселке с Анастасией Заворотнюк. Ягудин говорил журналистам, что не раз видел у дома актрисы «скорую».

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в частном реабилитационном центре. Ее родные впервые сделали заявление о ее состоянии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Кейт Миддлтон

Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)

Алина Смирнова

«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер