Известной российской фигуристке удалили опухоль

Спорт

Известная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина, которую партнер Максим Маринин уронил на лед с двухметровой высоты, перенесла операцию. В онкологическом центре Москвы спортсменке удалили опухоль. Как сообщает Telegram-канал Mash, образование было выявлено в желчном пузыре. Медики приняли решение удалить опухоль вместе с органом. Материал отправили на гистологическое исследование. Как только будут его результаты, медики скорректируют дальнейшее лечение.

Представитель 37-летней Татьяны, Анастасия Драпеко подтвердила факт хирургического вмешательства и сообщила, что спортсменка чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, в последнее время Татьяна пережила несколько операций. Два года назад во время очередного выступления в ледовом шоу она серьезно травмировала ногу. Перелом оказался сложным, пришлось делать несколько операций. Немного восстановившись, Татьяна снова получила травму.

«Сломанная нога — не повод для расстройства, а время передохнуть. Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю», — писала тогда спортсменка.

Очередную операцию Татьяне делали уже в Германии, где медикам пришлось устранять ошибки российских коллег.

«Мне сказали, что все вмешательства, проведенные ранее, навредили тому состоянию, которое должно было улучшаться. Все ухудшалось. Текущая операция — пятая, и она была выполнена для того, чтобы исправить ошибки прошлого года», — рассказывала Тотьмянина.

Татьяне удалось восстановиться и вновь выйти на лед. Она активно выступала, появлялась с мужем Алексеем Ягудиным на публичных мероприятиях.

Кстати, супруги живут в одном поселке с Анастасией Заворотнюк. Ягудин говорил журналистам, что не раз видел у дома актрисы «скорую».

Напомним, Анастасия Заворотнюк сейчас находится в частном реабилитационном центре. Ее родные впервые сделали заявление о ее состоянии.

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