24.61 / 24.96 27.01 / 27.49
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Еще один нардеп от "Слуги народа": кто такой Александр Копыленко

15:19 15 октября 2019 106
Александр Копыленко
Инф. «ФАКТОВ»

Александр Копыленко, которого Центральная избирательная комиссия 5 октября признала избранным в Верховную Раду, принял присягу народного депутата Украины и пополнил президентскую фракцию партии «Слуга народа».

Он стал народным депутатом Украины после того, как «слуга народа» Анна Коваленко досрочно сложила полномочия и перешла на работу в Офис президента, где заняла пост замглавы ОП.

Александр Копыленко — доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины. Ранее он работал директором Института законодательства Верховной Рады, заведовал кафедрой теории и истории государства и права университета «КРОК».

В 1998 — 2002 годах новоизбранный нардеп был советником спикера парламента, а в 2013—2014 годах — членом Центризбиркома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября ЦИК зарегистрировал народными депутатами Украины пятерых «списочников» партии «Слуга народа», которые сменили в парламенте коллег, покинувших Верховную Раду ради работы в Кабинете министров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Семья Заворотнюк впервые рассказала о ее болезни

Червь-кивсяк

Грызут даже бетон: Кирилловку атаковали полчища черных червей (видео)

Кейт Миддлтон

Королевский синий: Кейт Миддлтон вышла в свет в традиционной пакистанской одежде (фото, видео)

Алина Смирнова

«Я сделала на заказ уже 150 тортов, и все — разные»: как киевлянка наладила дома успешный бизнес

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер