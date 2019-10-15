Украина

Еще один нардеп от "Слуги народа": кто такой Александр Копыленко

Александр Копыленко, которого Центральная избирательная комиссия 5 октября признала избранным в Верховную Раду, принял присягу народного депутата Украины и пополнил президентскую фракцию партии «Слуга народа».

Он стал народным депутатом Украины после того, как «слуга народа» Анна Коваленко досрочно сложила полномочия и перешла на работу в Офис президента, где заняла пост замглавы ОП.

Александр Копыленко — доктор юридических наук, профессор, академик Академии правовых наук Украины и Национальной академии наук Украины. Ранее он работал директором Института законодательства Верховной Рады, заведовал кафедрой теории и истории государства и права университета «КРОК».

В 1998 — 2002 годах новоизбранный нардеп был советником спикера парламента, а в 2013—2014 годах — членом Центризбиркома.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале сентября ЦИК зарегистрировал народными депутатами Украины пятерых «списочников» партии «Слуга народа», которые сменили в парламенте коллег, покинувших Верховную Раду ради работы в Кабинете министров.



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