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ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа"
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко из партии «Слуга народа». Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
5 октября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел ее глава Олег Диденко. Верховная Рада 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Коваленко в связи с заявлением о сложении ею депутатских полномочий.
Сообщается, что Копыленко Александр родился в 1961 году, проживает в Киеве.
Как писали «ФАКТЫ», в начале сентября Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии «Слуга народа» вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами.
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