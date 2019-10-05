ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Слуги народа"

Политика

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Копыленко из партии «Слуга народа». Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

5 октября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел ее глава Олег Диденко. Верховная Рада 10 сентября досрочно прекратила полномочия народного депутата Анны Коваленко в связи с заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

Сообщается, что Копыленко Александр родился в 1961 году, проживает в Киеве.

Как писали «ФАКТЫ», в начале сентября Центральная избирательная комиссия признала избранными народными депутатами следующих по очередности кандидатов в нардепы в избирательном списке политической партии «Слуга народа» вместо пятерых сложивших полномочия нардепов из этой фракции в связи с назначением министрами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter