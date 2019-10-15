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Шоу-бизнес

Как все успевать: Надя Дорофеева рассказала о ежедневных привычках (видео)

15:19 15 октября 2019 136
Дорофеева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая недавно рассказала о романе с Позитивом, поделилась с поклонниками, как все успевает и находится в отличной форме.

Дорофеева записала видео, на котором показала один день жизни, продемонстрировав полезные (и не очень) привычки.

Начинает день певица, выпивая стакан воды с лимоном. Правда, сразу же запивает его кофе.

Разговаривает с родственниками и друзьями Надя в машине, когда едет на репетицию-тренировку. Кстати, тогда же слушает советы бабушки.

А во время маникюра и педикюра слушает книги любимые книги.

Еще Дорофеева занимается своей фигурой, а как она это делает и какие книги слушает, смотрите на видео.


Напомним, ранее Дорофеева показала свой идеальный завтрак.

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