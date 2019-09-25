Пытался клеить: Надя Дорофеева рассказала о романе с Позитивом

Шоу-бизнес

Участников популярной группы «Время и Стекло» Надю Дорофееву и Алексея Завгороднего, которые вот уже девять лет выступают на сцене и много времени проводят вместе, давно поженили поклонники. И хотя и Надя, и Позитив счастливы в браке со своими половинками, им периодически приписывают романтические отношения.

Дорофеева призналась, что с первой встречи они с Алексеем понравились друг другу. Певец даже пытался заигрывать с партнершей по сцене.

«Помню, за обедом мы сели напротив друг друга, я была в желтых квадратных очках, и Леша мне говорит: „Ну сними ты эти очки! У тебя такие красивые глаза!“ Короче, начал ко мне подкатывать», — рассказала певица в интервью VIVA!

Сейчас график артистов расписан по дням на полгода вперед. Надя и Алексей особенно ценят время, проведенное с семьей. Солисты «Время и Стекло» признались, что выдерживать такой темп очень сложно, особенно накануне большого сольного концерта.

«Самое сложное — когда ты болеешь на гастролях. Сейчас, например, у меня температура и дико болит горло, а я целый день снималась и не спала. Еще перелеты. В четыре утра мы улетаем дальше на гастроли, и скорее всего завтра я буду выступать с температурой. Вот это, конечно, тяжело. Сложно, что ты не можешь взять выходные, когда они очень нужны, потому что, например, у твоей бабушки день рождения. А еще отдельная благодарность нашим разбитым дорогам», — пожаловалась Надя.

«В любом случае для нас сцена и встречи с поклонниками — лекарство и наркотик. В эти моменты ты действительно забываешь о всех трудностях», — добавил Алексей.

Напомним, этим летом Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом отдохнула в Италии. Алексей с женой, а также с Потапом и Настей Каменских также провели отпуск на Средиземноморье, арендовав яхту.

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