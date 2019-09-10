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Надя Дорофеева показала идеальный завтрак дома (фото)
Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая недавно похвасталась откровенными снимками, показала, как завтракает в своем доме.
«Завтрак дома — редкость и счастье», — подписала она фото, на котором ест овсяную кашу с бананами.
Поклонники Дорофеевой назвали завтрак идеальным, а саму Надю — красавицей.
Кстати, ранее Дорофеева рассказывала, как следит за фигурой, и отмечала, что овсянка с ягодами — ее традиционный завтрак.
На ланч певица съедает яблоко или любой другой не слишком сладкий фрукт, на обед — нежирный суп с морепродуктами, на полдник — кусочек сыра, на ужин — белковый омлет и творог.
Правильное питание и спорт помогают Наде всегда быть в форме — при росте 170 см весит певица 55−56 килограмм.
Ранее мы писали, что готовит на завтрак, обед и ужин Кейт Миддлтон.
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