Надя Дорофеева показала идеальный завтрак дома (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая недавно похвасталась откровенными снимками, показала, как завтракает в своем доме.

«Завтрак дома — редкость и счастье», — подписала она фото, на котором ест овсяную кашу с бананами.

Поклонники Дорофеевой назвали завтрак идеальным, а саму Надю — красавицей.

Кстати, ранее Дорофеева рассказывала, как следит за фигурой, и отмечала, что овсянка с ягодами — ее традиционный завтрак.

На ланч певица съедает яблоко или любой другой не слишком сладкий фрукт, на обед — нежирный суп с морепродуктами, на полдник — кусочек сыра, на ужин — белковый омлет и творог.

Правильное питание и спорт помогают Наде всегда быть в форме — при росте 170 см весит певица 55−56 килограмм.

Ранее мы писали, что готовит на завтрак, обед и ужин Кейт Миддлтон.

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