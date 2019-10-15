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Общество и люди

На Хортице отдыхающие повредили дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины: сеть в гневе

15:27 15 октября 2019 129
дубы
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье гости фестиваля «Покрова на Хортице» уничтожили молодые дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины. Вопреки установленным правилам, посетители праздника заезжали на остров на автомобилях и, столкнувшись с отсутствием парковок, оставляли машины прямо на аллее памяти.

аллея

Фотографии вандализма на Хортице опубликовал в Facebook журналист Сергей Бордюжа. «В апреле 2018-го в рамках украинско-литовского проекта, на Хортице высадили дубочки. В память о погибших за Независимость Украины. В День защитника Украины эти дубочки давили колесами те, кто приехал потусить на Хортицу», — возмущается автор фото.

аллея

Генеральный директор заповедника «Хортица» Максим Остапенко признает, что поврежденные деревья — логичный результат толп на Хортице и низкой культуры посетителей.

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«Покрова на Хортице» посетило около 20 тысяч человек!!! Море позитива, но конечно, есть и традиционные проблемы — недостаточная инфраструктура и низкая культура некоторых двуногих (((Служба леса проверит все поврежденные деревья! Доложу. Коллектив заповедника организовал невероятную работу, но, к сожалению, под каждое дерево полицейского не поставить", — отметил он.

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В соцсетях возмущаются черствостью души тех, кто оскорбил память о погибших. Особенно поражены были те жители Запорожья, кто ухаживал за деревьями, поливал аллею во время летней засухи.

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Напомним, ранее на Донетчине вандалы измазали смолой могилы украинских воинов, а в ряде городов с могильных памятников были срезаны украинские флаги.

Фото Sergey Bordyuzha/Facebook

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