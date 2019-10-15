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- 15:27 На Хортице отдыхающие повредили дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины: сеть в гневе
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На Хортице отдыхающие повредили дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины: сеть в гневе
В Запорожье гости фестиваля «Покрова на Хортице» уничтожили молодые дубы, высаженные в память о погибших защитниках Украины. Вопреки установленным правилам, посетители праздника заезжали на остров на автомобилях и, столкнувшись с отсутствием парковок, оставляли машины прямо на аллее памяти.
Фотографии вандализма на Хортице опубликовал в Facebook журналист Сергей Бордюжа. «В апреле 2018-го в рамках украинско-литовского проекта, на Хортице высадили дубочки. В память о погибших за Независимость Украины. В День защитника Украины эти дубочки давили колесами те, кто приехал потусить на Хортицу», — возмущается автор фото.
Генеральный директор заповедника «Хортица» Максим Остапенко признает, что поврежденные деревья — логичный результат толп на Хортице и низкой культуры посетителей.
«Покрова на Хортице» посетило около 20 тысяч человек!!! Море позитива, но конечно, есть и традиционные проблемы — недостаточная инфраструктура и низкая культура некоторых двуногих (((Служба леса проверит все поврежденные деревья! Доложу. Коллектив заповедника организовал невероятную работу, но, к сожалению, под каждое дерево полицейского не поставить", — отметил он.
В соцсетях возмущаются черствостью души тех, кто оскорбил память о погибших. Особенно поражены были те жители Запорожья, кто ухаживал за деревьями, поливал аллею во время летней засухи.
Напомним, ранее на Донетчине вандалы измазали смолой могилы украинских воинов, а в ряде городов с могильных памятников были срезаны украинские флаги.
Фото Sergey Bordyuzha/Facebook
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!