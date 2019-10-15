Стало известно, где именно проходит реабилитацию Анастасия Заворотнюк

Шоу-бизнес



Стало известно, где проходит лечение российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой якобы четвертая стадия рака головного мозга. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», актриса находится в Европейском медицинском центре на Рублевке, в деревне Жуковка.

Центр работает круглосуточно. В нем есть множество профильный отделений, включая онкологию — целый Институт онкологии. Здесь проводятся операции, химио и лучевая терапия, а также реабилитация пациентов. На сайте значится и наличие врача паллиативной помощи.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует ее состояние. На специально созданном аккаунте от их имени периодические появляются сообщения, опровергающие новости СМИ. Так, из последних публикаций стало известно, что актриса проходит курс восстановления и не была в критическом состоянии.

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