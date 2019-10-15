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В группе поддержки Заворотнюк опровергли очередной фейк об актрисе: о чем идет речь
В группе поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram опровергли ранее появившиеся сообщения СМИ, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в критическом состоянии и якобы ей сейчас оказывается паллиативная помощь.
Об этом пишет «Телепрограмма.про».
В то же время фанаты намекнули, что актриса действительно в реабилитационном центре.
«Для тех, кто не знает: реабилитационный центр — это учреждение, где пациенты проходят комплекс процедур по восстановлению здоровья. Паллиативной помощью занимаются хосписы», — заявили в группе поддержки.
Отметим, что под информацией свой лайк поставила дочь актрисы Анна Заворотнюк. Это означает, что она полностью согласна с опубликованным.
Напомним, что последние полтора месяца в СМИ раздается огромное количество версий относительно здоровья актрисы. Сейчас уже можно точно сказать, что звезда страдает тяжелым заболеванием, но ее положение не такое критическое, как представлялось изначально.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил в эфире одного из телеканалов, что актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется со страшной болезнью, больно, поэтому лучше оставить ее в покое.
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