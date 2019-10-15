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Происшествия

Израильтянин неудачно сходил за грибами в Карпатах: пришлось вмешаться спасателям (фото)

16:34 15 октября 2019 143
Спасатели и пострадавший
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области сотрудники местного управления ГосЧС дважды выезжали по вызову к туристам, которым требовалась помощь. Ранее в этой области в лесу заблудилась 14-летняя девочка, собиравшая грибы и ягоды.

Как сообщают в ГосЧС, в первом случае помощь понадобилась гражданину Израиля (1964 г. р.), который приехал в Закарпатье к друзьям и вместе с ними отправился за грибами в лес около села Ориховица Ужгородского района.

Второй турист попал в беду в Раховском районе. Там заблудился житель Запорожья, который шел по туристическому маршруту в районе долины Выход.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей армейской авиации Сухопутных войск ВСУ провели тренировку — они на парашютах десантировались на вершину Говерлы, забрали условного пострадавшего и эвакуировались вместе с ним на вертолете.

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