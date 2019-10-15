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Израильтянин неудачно сходил за грибами в Карпатах: пришлось вмешаться спасателям (фото)
В Закарпатской области сотрудники местного управления ГосЧС дважды выезжали по вызову к туристам, которым требовалась помощь. Ранее в этой области в лесу заблудилась 14-летняя девочка, собиравшая грибы и ягоды.
Как сообщают в ГосЧС, в первом случае помощь понадобилась гражданину Израиля (1964 г. р.), который приехал в Закарпатье к друзьям и вместе с ними отправился за грибами в лес около села Ориховица Ужгородского района.
Второй турист попал в беду в Раховском районе. Там заблудился житель Запорожья, который шел по туристическому маршруту в районе долины Выход.
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