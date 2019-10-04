Военные спасатели впервые прыгнули с парашютами на Говерлу: опубликованы впечатляющие фото

Украина

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб частей армейской авиации Сухопутных войск ВСУ провели тренировку, которая проходила в максимально сложных условиях. Вооруженные силы Украины регулярно отрабатывают слаженность действий и испытывают новое мощное оружие. О проведенных сборах сообщает Минобороны Украины.

Прыжки проходили при сильном ветре: 12−14 метров в секунду и кучевых облаках: с высоты 3 500 метров на площадку приземления на уровне чуть выше 2 километров и с нижней кромкой облачности — 2300 метров.

Фактически на этой высоте парашютисты-спасатели имели чуть более 200 метров или считанные секунды на принятие оптимального решения: как и где им лучше приземлиться на вершине Говерлы. Причем площадка приземления был неподготовленной.

Все происходило так, словно проводится настоящая операция по спасению. После прыжка парашютистов над горой завис и вертолет. Краткосрочное приземление на вершине, условная эвакуация пострадавшего, и снова — в небо…





«К этому сбору с авиационными спасателями привлекли и коллег из Воздушных Сил, военно-морской авиации, Сил специальных операций и десантно-штурмовых войск. Так мы максимально отрабатываем вопросы работы спасательных подразделений в горной местности», — отметил временно исполняющий обязанности начальника поисково-спасательной службы армейской авиации командования Сухопутных войск ВС Украины подполковник Дмитрий Обуховский.

Ранее сообщалось, что вблизи черноморских курортов проводятся учебные стрельбы.

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