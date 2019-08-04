- 08:14 Бойня в Техасе: 21-летний стрелок ненавидит латиноамериканцев
- 08:01 Собирала ягоды: в Карпатах сутки искали заблудившуюся 14-летнюю девочку
- 07:52 Меган Маркл исполнилось 38: как герцогиня отпразднует свой день рождения и какие получит подарки
- 07:35 «Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 07:25 Шквалы, ливни и град: синоптики предупредили о жуткой непогоде в Украине
- 00:15 Бойня в Техасе: появилось фото стрелка
- 03.08 23:17 Разгон митингующих в Москве: Росгвардия задержала мужчину, защищавшего ее
- 03.08 22:48 «Шахтер» — «Карпаты»: где смотреть онлайн матчи 2-го тура чемпионата Украины
- 03.08 22:18 В США устроили расстрел посетителей торгового центра, десятки жертв: все подробности и видео
- 03.08 22:11 Перемирие на Донбассе: в ходе обстрелов ранен украинский боец
- 03.08 21:32 Канализацию прорвало прямо на пляже: появилось странное видео из Одессы
- 03.08 21:28 «Динамо» благодаря дублю Буяльского и голу-красавцу де Пены разгромило «Львов»: видеообзор матча
Собирала ягоды: в Карпатах сутки искали заблудившуюся 14-летнюю девочку (фото)
В Раховском районе Закарпатской области во время сбора ягод, в районе долины Щавул, заблудилась девочка 2005 года рождения. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
«В тот день, после обеда, они (родственники девочки. — Авт.) отправились группой из 9 человек в горную местность для сбора ягод, договорившись встретиться через некоторое время в нужном месте. Однако, девочка не появилась. Граждане организовали поиски своими силами, однако, когда вечером ребенка не нашли, решили все же позвонить профессионалам ГСЧС», — говорится в сообщении.
К поискам девочки подключились 12 спасателей на 3 единицах техники из двух горных поисково-спасательных отделений и местное население.
«Около 14:00 заблудившаяся девушка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что она находится вблизи поселка Шибеное Верховинского района Ивано-Франковской области. Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», ранее после 13 часов поисков в Карпатах нашли потерявшуюся пару туристов, которые заблудились 26 февраля при подъеме на Говерлу. Мужчина и женщина, проведя ночь в снегу, получили переохлаждение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...