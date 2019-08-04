Собирала ягоды: в Карпатах сутки искали заблудившуюся 14-летнюю девочку (фото)

Происшествия

В Раховском районе Закарпатской области во время сбора ягод, в районе долины Щавул, заблудилась девочка 2005 года рождения. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«В тот день, после обеда, они (родственники девочки. — Авт.) отправились группой из 9 человек в горную местность для сбора ягод, договорившись встретиться через некоторое время в нужном месте. Однако, девочка не появилась. Граждане организовали поиски своими силами, однако, когда вечером ребенка не нашли, решили все же позвонить профессионалам ГСЧС», — говорится в сообщении.

К поискам девочки подключились 12 спасателей на 3 единицах техники из двух горных поисково-спасательных отделений и местное население.

«Около 14:00 заблудившаяся девушка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что она находится вблизи поселка Шибеное Верховинского района Ивано-Франковской области. Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее после 13 часов поисков в Карпатах нашли потерявшуюся пару туристов, которые заблудились 26 февраля при подъеме на Говерлу. Мужчина и женщина, проведя ночь в снегу, получили переохлаждение.

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