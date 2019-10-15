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«Донбасс» в Континентальном кубке и бой Гвоздика: календарь трансляций спортивных событий недели
Вторник, 15 октября
Футбол. Отбор на Евро-2020
Финляндия — Армения — «Футбол 1» — 19:00
Швейцария — Ирландия — «Футбол 2» — 21:45
Швеция — Испания — «Футбол 1» — 21:45
Пятница, 18 октября
Футбол. Чемпионат Украины
«Шахтер» — «Колос» — «Футбол 1» — 19:00
Хоккей. Континентальный кубок
«Донбасс» — «Црвена Звезда» (Сербия) — XSPORТ — 19:30
Футбол. Чемпионат Германии
«Айнтрахт» — «Байер» — «Футбол 1» — 21:30
Футбол. Чемпионат Франции
«Ницца» — «ПСЖ» — «Футбол 2» — 21:45
Суббота, 19 октября
Бокс. Бой за титул чемпиона мира
Александр Гвоздик — Артур Бетербиев — «Интер» — 04:30
Футбол. Чемпионат Украины
«Карпаты» — «Львов» — «УНИАН» — 14:00
«Заря» — «Десна» — «УНИАН» — 17:00
Футбол. Чемпионат Испании
«Эйбар» — «Барселона» — «Футбол 1» — 14:00
«Мальорка» — «Реал» — «Футбол 2» — 22:00
Футбол. Чемпионат Италии
«Лацио» — «Аталанта» — «Футбол 2» — 16:00
«Ювентус» — «Болонья» — «Футбол 1» — 21:45
Хоккей. Континентальный кубок
«Донбасс» — «Корона» (Румыния) — XSPORT — 18:30
Футбол. Чемпионат Германии
«Боруссия» Д — «Боруссия» М — «Футбол 2» — 19:30
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины
«Порту» (Португалия) — «Мотор» — XSPORT — 20:45
Воскресенье, 20 октября
Футбол. Чемпионат Украины
«Мариуполь» — «Днепр-1» — «Футбол 1» — 14:00
«Динамо» — «Александрия» — «2+2» — 17:00
«Олимпик» — «Ворскла» — «Футбол 1» — 19:30
Футбол. Чемпионат Италии
«Сассуоло» — «Интер» — «Футбол 2» — 13:30
«Милан» — «Лечче» — «Футбол 2» — 21:45
Хоккей. Континентальный кубок
«Мого» (Латвия) — «Донбасс» — XSPORT — 18:30
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Гвоздик — Бетербиев.
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