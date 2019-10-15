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Спорт

«Донбасс» в Континентальном кубке и бой Гвоздика: календарь трансляций спортивных событий недели

16:36 15 октября 2019 33
«Донбасс» в Континентальном кубке и бой Гвоздика: календарь трансляций спортивных событий недели
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вторник, 15 октября

Футбол. Отбор на Евро-2020

Финляндия — Армения — «Футбол 1» — 19:00
Швейцария — Ирландия — «Футбол 2» — 21:45
Швеция — Испания — «Футбол 1» — 21:45

Пятница, 18 октября

Футбол. Чемпионат Украины

«Шахтер» — «Колос» — «Футбол 1» — 19:00

Хоккей. Континентальный кубок

«Донбасс» — «Црвена Звезда» (Сербия) — XSPORТ — 19:30

Футбол. Чемпионат Германии

«Айнтрахт» — «Байер» — «Футбол 1» — 21:30

Футбол. Чемпионат Франции

«Ницца» — «ПСЖ» — «Футбол 2» — 21:45

Суббота, 19 октября

Бокс. Бой за титул чемпиона мира

Александр Гвоздик — Артур Бетербиев — «Интер» — 04:30

Футбол. Чемпионат Украины

«Карпаты» — «Львов» — «УНИАН» — 14:00
«Заря» — «Десна» — «УНИАН» — 17:00

Футбол. Чемпионат Испании

«Эйбар» — «Барселона» — «Футбол 1» — 14:00
«Мальорка» — «Реал» — «Футбол 2» — 22:00

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» — «Аталанта» — «Футбол 2» — 16:00
«Ювентус» — «Болонья» — «Футбол 1» — 21:45

Хоккей. Континентальный кубок

«Донбасс» — «Корона» (Румыния) — XSPORT — 18:30

Футбол. Чемпионат Германии

«Боруссия» Д — «Боруссия» М — «Футбол 2» — 19:30

Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины

«Порту» (Португалия) — «Мотор» — XSPORT — 20:45

Воскресенье, 20 октября

Футбол. Чемпионат Украины

«Мариуполь» — «Днепр-1» — «Футбол 1» — 14:00
«Динамо» — «Александрия» — «2+2» — 17:00
«Олимпик» — «Ворскла» — «Футбол 1» — 19:30

Футбол. Чемпионат Италии

«Сассуоло» — «Интер» — «Футбол 2» — 13:30
«Милан» — «Лечче» — «Футбол 2» — 21:45

Хоккей. Континентальный кубок

«Мого» (Латвия) — «Донбасс» — XSPORT — 18:30

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции бой Гвоздик — Бетербиев.

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