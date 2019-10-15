Гвоздик – Бетербиев: где смотреть объединительный чемпионский бой

Спорт

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) пройдет бой между обладателем титула WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком (17 побед, 14 из них — нокаутом) и чемпионом IBF в той же весовой категории россиянином Артуром Бетербиевым (14 побед, все — нокаутом).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ ГВОЗДИК — БЕТЕРБИЕВ

Оба боксера подходят к поединку с прекрасными статистическими показателями в профессиональной карьере. Для нашего соотечественника это будет вторая защита своего титула, который был завоеван в поединке с канадцем Адонисом Стивенсоном в начале декабря прошлого года и успешно защищен в бою с французом Дуду Нгумбу в конце марта 2019-го.

Что касается россиянина, то Бетербиев стал чемпионом IBF в ноябре 2017-го, победив немца Энрико Келлинга, после чего в поединках с британцем Каллумом Джонсоном (октябрь 2018-го) и боснийцем Радивое Калайджичем (май 2019-го) успешно отстаивал свой титул.

В прямой трансляции на территории Украины бой между Гвоздиком и Бетербиевым покажет телеканал «Интер». Начало трансляции — 19 октября в 04:30 утра, ориентировочное время начала поединка с участием украинца — около 05:30. Также за поединком можно будет следить на «Первом канале» (Россия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов в Филадельфии.

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