Шоу-бизнес

Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП

Прима Национальной оперы, известная балерина Екатерина Кухар, которая недавно вышла замуж в прямом эфире шоу «Танці з зірками», впервые рассказала о страшной аварии. Тогда начинающая звезда балета получила серьезные травмы.

«Меня забирал папа, я после репетиции села в машину, не успела пристегнуться…», — поделилась Екатерина в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». В результате аварии Кухар получила серьезную травму и была вынуждена отказаться от занятий.

«У меня было очень сильное сотрясение, у меня была дикая гематома, я на себя в зеркало не могла смотреть. Но самое страшное, что я не могла ни читать, ни открывать окна. Потому что должно было быть темно. При сотрясении какой-то промежуток времени должно быть темно в помещении», — поделилась балерина.

Екатерина смогла восстановиться и вернуться на сцену. Но всегда делает замечание мужу Александру Стоянову за превышение скорости. Побороть страх ей все еще не удалось.

Напомним, Екатерина является одной из самых строгих судей проекта «Танці з зірками», ее комментарии заставляют участников шоу поволноваться.

Восьмой эфир шоу не обошелся без скандала. Подробности читайте здесь.

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