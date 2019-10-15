- 18:38 Под Одессой на взятке попался известный криминальный авторитет
- 18:26 Дети из Симферополя исполнили знаменитую крымскотатарскую песню на украинском языке: трогательное видео
- 18:14 До 19 октября киевлянки могут внепланово обследоваться у маммолога (адреса медучреждений)
- 18:10 Невезучий мост: в Киеве ребенок головой разбил гордость Кличко
- 17:50 Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в мерцающем зеленом платье приехала на вечерний прием на моторикше
- 17:40 Наталья Бочкарева проигнорировала суд по делу о наркотиках
- 17:39 Под Одессой будут судить завотделением больницы, из-за халатности которого задохнулся пациент
- 17:35 Нынешнее "бабье лето" в Киеве побило сразу два температурных рекорда
- 17:16 Только цифры: МВФ пророчит рост украинской экономики и падение — российской
- 17:01 Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП
- 16:58 В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять
- 16:45 Где в Киеве до 18 октября можно пройти бесплатное обследование в медпунктах (адреса)
Чуть не погибла: Катерина Кухар рассказала о страшном ДТП
Прима Национальной оперы, известная балерина Екатерина Кухар, которая недавно вышла замуж в прямом эфире шоу «Танці з зірками», впервые рассказала о страшной аварии. Тогда начинающая звезда балета получила серьезные травмы.
«Меня забирал папа, я после репетиции села в машину, не успела пристегнуться…», — поделилась Екатерина в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». В результате аварии Кухар получила серьезную травму и была вынуждена отказаться от занятий.
«У меня было очень сильное сотрясение, у меня была дикая гематома, я на себя в зеркало не могла смотреть. Но самое страшное, что я не могла ни читать, ни открывать окна. Потому что должно было быть темно. При сотрясении какой-то промежуток времени должно быть темно в помещении», — поделилась балерина.
Екатерина смогла восстановиться и вернуться на сцену. Но всегда делает замечание мужу Александру Стоянову за превышение скорости. Побороть страх ей все еще не удалось.
Напомним, Екатерина является одной из самых строгих судей проекта «Танці з зірками», ее комментарии заставляют участников шоу поволноваться.
Восьмой эфир шоу не обошелся без скандала. Подробности читайте здесь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...