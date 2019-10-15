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Нынешнее "бабье лето" в Киеве побило сразу два температурных рекорда
В столице в разгаре прекрасная пора осени — «бабье лето» длится уже с субботы, 12 октября. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По наблюдениям метеостанции, в воскресенье максимальная температура воздуха составила +23,8 градуса — это на 0,4 градуса выше, чем предыдущий максимум температуры, который был зафиксирован в 2014 году.
А среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6 градусов, что на 0,4 градуса выше рекорда 1896 года.
Это первые, но, скорее всего, не последние температурные достижения нынешней осени.
Как сообщалось ранее, одна из недель октября поможет Украине войти в число самых теплых стран Европы.
Фото: Дмитрия Фоменко.
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