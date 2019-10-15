Общество и люди

Летнее тепло и туманы: какой будет погода в Украине 16 октября

В среду, 16 октября, погода продолжит радовать украинцев теплой и ясной погодой — в этот день Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

«Температура воздуха в течение дня будет достигать + 18 + 24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии, Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, дожди и в дальнейшем будут обходить страну — будет преобладать сухая ясная погода. Ночами и по утрам прогнозируются туманы. В среду они наиболее вероятны в восточных, южных и центральных регионах, а также в районе Карпат. Видимость на дорогах — до 300−500 метров.

В Киеве 16 октября будет сухо, солнечно и теплой — около +20 градусов днем. Ночью — до + 6 + 12 градусов.

«Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха. Бабье лето продолжается, хорошие светлые эмоции украинского Покрова-2019 дают надежду, что и дальше постепенно будем идти вперед, не спотыкаясь. Плохой сезон бабьим не назовут. Особенно в Украине», — шутит Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные приметы гласят, что если на Покров — 14 октября — не было снега, то не будет он идти и в ноябре.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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