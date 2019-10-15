- 12:35 Легендище: девушка Зинченко запостила в Instagram фото с Криштиану Роналду
- 12:26 «Помятые простыни»: девушку высмеяли за попытку продать свадебное платье в стиле «Трупа невесты» за 380 долларов
- 12:25 Ryanair открывает новый рейс из Украины: названо направление
- 12:07 Под Харьковом мужчина жестко проучил насильника своей жены: ему грозит до 8 лет тюрьмы
- 12:06 В Украине ты не нужна: в сети резко отреагировали на концерт Веры Брежневой в Москве
- 11:57 Летнее тепло и туманы: какой будет погода в Украине 16 октября
- 11:41 В ЕС конфисковали 30 миллионов долларов людей Януковича
- 11:33 На киевском вокзале напали на известную телеведущую: первые детали
- 11:31 Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов
- 11:30 Украина — на Евро-2020: почему матч с Сербией снова решающий для команды Шевченко (яркие фото)
- 11:30 Кому мешают реформы в Киевской Академии искусств
- 11:29 Продажа земли иностранцам: выгодно ли это владельцам паев и государству
Летнее тепло и туманы: какой будет погода в Украине 16 октября
В среду, 16 октября, погода продолжит радовать украинцев теплой и ясной погодой — в этот день Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.
«Температура воздуха в течение дня будет достигать + 18 + 24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии, Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, дожди и в дальнейшем будут обходить страну — будет преобладать сухая ясная погода. Ночами и по утрам прогнозируются туманы. В среду они наиболее вероятны в восточных, южных и центральных регионах, а также в районе Карпат. Видимость на дорогах — до 300−500 метров.
В Киеве 16 октября будет сухо, солнечно и теплой — около +20 градусов днем. Ночью — до + 6 + 12 градусов.
«Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха. Бабье лето продолжается, хорошие светлые эмоции украинского Покрова-2019 дают надежду, что и дальше постепенно будем идти вперед, не спотыкаясь. Плохой сезон бабьим не назовут. Особенно в Украине», — шутит Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народные приметы гласят, что если на Покров — 14 октября — не было снега, то не будет он идти и в ноябре.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..