Узник Кремля Александр Шумков объявил голодовку: что произошло

Украина

Узник Кремля Александр Шумков 14 октября объявил голодовку. Бывший охранник Дмитрия Яроша осужден по надуманным обвинениям и сейчас сидит в российской колонии в Торжке. Голодовкой Шумков надеется переломить ситуацию, когда политзаключенных Россия использует для давления на Украину.

«Я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопросы обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас, наши жизни как рычаг давления, чтобы Украина пошла на необходимые им уступки… Я принял решение начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных, на переговорах в Минском и нормандском формате», — говорится в письме Шумкова родным в Украину.

Из письма также стало понятно, что администрация колонии продолжает оказывать давление на украинца. На Шумкова ежедневно составляют акты об отказе убирать в прогулочном дворе. Российский «омбудсмен» Татьяна Москалькова на жалобы не реагирует.

Напомним, в 2017 году Шумкова похитили и вывезли в Россию. Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в «Правом секторе». Аргументы о том, что «Правый сектор» Россия запретила лишь на своей территории, но не во всем мире, судьи проигнорировали. Весной 2019 года украинца поместили в колонии в одиночную камеру. В августе стало известно, что Шумков сидит в бараке усиленного режима вместе с «исламистами».

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