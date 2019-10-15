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Украина

Отец тоже погиб на Донбассе: в сети показали фото женщины-солдата, убитой снайпером боевиков

22:20 15 октября 2019 533
ярослава никоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Воином, погибшим 15 октября на Донбассе от пули снайпера, стала 36-летняя Ярослава Никоненко. Девушка служила в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины. Подразделение находится на передовых позициях в районе операции Объединенных сил.

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Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, Ярослава Никоненко — дочь Сергея Никоненко, бойца «Айдара». Доброволец с позывным «Седой» погиб в районе Трехизбенки Луганской области 18 января 2015 года в возрасте 52 лет. Никоненко в своем подразделении был корректировщиком, и боевики были готовы заплатить за выдачу «айдаровца» полмиллиона долларов.

Дочь Никоненко Ярослава занималась волонтерством, но потом миргородчанка пошла по стопам отца и пришла служить в ВСУ.

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