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Общество и люди

Четыре трупа за три недели: в Минюсте отреагировали на слухи о загадочных смертях арестантов Одесского СИЗО

22:51 15 октября 2019 73
Одесское СИЗО
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесском следственном изоляторе (СИЗО) № 21 за последние три недели умерли четверо заключенных.

Как сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, в период с 20 сентября по 10 октября текущего года в Одесском следственном изоляторе зафиксированы четыре случая смерти заключенных. В трех случаях речь идет о биологической смерти и один случай самоубийства.

В управлении утверждают, что, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, случаи биологической смерти вызваны болезнями арестантов.

По всем фактам открыты уголовные производства. В настоящее время ведется следствие, также назначены служебные расследования.

Как отмечается, данная информация была обнародована в связи с тем, что в отдельных местных СМИ появились публикации о «загадочной смерти» пяти заключенных в СИЗО. В одном из случаев, сославшись на родственников умершего, журналисты высказали предположение, что к гибели могло привести употребление опасных наркотических средств.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что условия содержания заключенных в Одесской области ужаснули проверяющих.

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