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История с младенцем, брошенным матерью в общежитии в Ровно, получила неожиданное продолжение (видео)
В Ровенской области соседи по социальному общежитию услышали сильный плач и нашли в одной из комнат новорожденного ребенка, которого жестокая мать избила и оставила одного. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Произошло это через несколько часов после ухода матери.
По свидетельству очевидцев, на лице месячного малыша была кровь, он был весь в синяках и еле дышал.
В таком состоянии Никиту доставили в областную больницу, в реанимацию.
«Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца», — отметили журналисты.
Горе-мать вернулась домой в общежитие только на следующий день и объяснили свое отсутствие стремлением помочь сестре с лечением ее ребенка. Тяжелое состояние Никиты объяснила сквозняком.
Правоохранители же выяснили, что у 19-летняя мать испытывала стресс от крика ребенка, поэтому оставила его и ушла на свидание.
Также было выяснено, что у девушки есть еще один ребенок — трехлетний сын — он находится в детском центре.
После инцидента мать не появлялась в общежитии, поэтому сейчас решается вопрос о лишении ее родительских прав. Также ей грозит тюремный срок до 5 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России девочка в возрасте чуть больше года испачкалась, и жестокая мать решила «наказать» ее за это, жестоко избив.
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