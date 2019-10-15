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Происшествия

Трагедия на охоте: под Ровно бизнесмен застрелил из винтовки товарища (видео)

23:45 15 октября 2019 112
Выстрел из ружья
Инф. «ФАКТОВ»

Трагический случай произошел на охоте в Ровенской области: 51-летний львовский бизнесмен выстрелил из винтовки в другого охотника.

Об этом сообщает ТСН.

Участники охоты вызвали карету скорой помощи и даже сами вывезли раненого навстречу медикам.

К сожалению, спасти жизнь 37-летнему жителю города Сарны не удалось.

По словам свидетелей, в данном случае речь идет о неумышленном убийстве: погибший неожиданно оказался на холме, по направлении которого стреляли другие участники охоты.

В настоящее время стрелявший находится в больнице, у него больное сердце. При этом мужчина сотрудничает с правоохранителями.

Подробности инцидента расследуют в полиции.

«Это выстрел дробью. Потерпевший получил несколько ранений, в том числе, и в область головы»,— отметили в областном управлении полиции.

За содеянное стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища. По его словам, во время охоты он выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего товарища.

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