- 00:21 Дженнифер Энистон взорвала Instagram своим первым селфи с «Друзьями»
- 15.10 23:48 Сборная Испании в компенсированное время спасла ничью в Швеции: видеообзоры матчей Евро-2020
- 15.10 23:45 Трагедия на охоте: под Ровно бизнесмен застрелил из винтовки товарища
- 15.10 23:24 История с младенцем, брошенным матерью в общежитии в Ровно, получила неожиданное продолжение
- 15.10 23:23 Просительница из Днепра, ворвавшаяся на пресс-марафон Зеленского, таинственно исчезла: расследование СМИ
- 15.10 23:00 Швеция – Испания — 1:1: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
- 15.10 22:51 Четыре трупа за три недели: в Минюсте отреагировали на слухи о загадочных смертях арестантов Одесского СИЗО
- 15.10 22:46 В России эксперты "обнаружили" алкоголь в крови 6-летнего ребенка, которого сбил полицейский
- 15.10 22:20 Отец тоже погиб на Донбассе: в сети показали фото женщины-солдата, убитой снайпером боевиков
- 15.10 22:18 День шефа 2019: поздравления и яркие открытки
- 15.10 21:50 В семье Ирины Билык случилось горе
- 15.10 21:39 "Алкомаркет имени Прокофьева": в сети высмеяли открытие при Донецкой филармонии магазина по продаже алкоголя
Трагедия на охоте: под Ровно бизнесмен застрелил из винтовки товарища (видео)
Трагический случай произошел на охоте в Ровенской области: 51-летний львовский бизнесмен выстрелил из винтовки в другого охотника.
Об этом сообщает ТСН.
Участники охоты вызвали карету скорой помощи и даже сами вывезли раненого навстречу медикам.
К сожалению, спасти жизнь 37-летнему жителю города Сарны не удалось.
По словам свидетелей, в данном случае речь идет о неумышленном убийстве: погибший неожиданно оказался на холме, по направлении которого стреляли другие участники охоты.
В настоящее время стрелявший находится в больнице, у него больное сердце. При этом мужчина сотрудничает с правоохранителями.
Подробности инцидента расследуют в полиции.
«Это выстрел дробью. Потерпевший получил несколько ранений, в том числе, и в область головы»,— отметили в областном управлении полиции.
За содеянное стрелку грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале октября в Воловецком районе Закарпатской области мужчина нечаянно застрелил своего товарища. По его словам, во время охоты он выстрелил из охотничьего ружья и попал в своего товарища.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...