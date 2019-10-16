- 05:55 Маразм крепчает: террористы «ЛНР» незаконно осудили на 14 лет жительницу Луганской области
- 05:21 Каким будет этот день: гороскоп на 16 октября для всех знаков зодиака
- 05:11 Дело не в возрасте: Альбину Джанабаеву заподозрили в занятии проституцией
- 04:50 Решила удивить: Лайма Вайкуле обещает спеть на украинском
- 03:55 Опасность нарастает: в РФ намекнули на готовность «закупорить» Балтийское и Черное моря
- 03:26 Малолетний гений: мальчик заставил виртуальный помощник Alexa выполнять домашнее задание
- 02:50 Будет жить: в Индии пара нашла девочку, заживо погребенную на кладбище
- 02:18 Устойчивость Украины назвали одним из приоритетов Евросоюза
- 01:52 В Британии назвали самую красивую женщину мира
- 01:18 Наказали «извращенца»: в РФ жители города устроили самосуд над местным «маньяком»
- 00:52 Смертельная находка под Сумами: от взрыва гранаты погиб 39-летний мужчина
- 00:21 Дженнифер Энистон взорвала Instagram своим первым селфи с «Друзьями»
Дело не в возрасте: Альбину Джанабаеву заподозрили в занятии проституцией
По причине своей эффектной внешности бывшая солистка группы «Виа Гра» Альбина Джанабаева стала героиней курьезного случая в аэропорту.
Об этом пишет Cosmo.
Сообщается, что певицу задержал пограничник из-за предположений, что она собралась лететь по чужому паспорту.
Сама Джанабаева весело рассказала о случившемся, посчитав, что дотошные расспросы — признак того, что ее посчитали слишком молодой для своего возраста.
Но позже офицер прокомментировал происшествие: оказывается, при виде певицы у него появились подозрения, что женщина … занимается проституцией.
Это версию он изложил в комментарии Telegram-каналу Dark Cosmo.
«Подобные внезапные вопросы — про возраст, знак зодиака, город рождения
В то же время пост Альбины о комплименте ее возрасту оказался резонансным: многие фолловеры не могли отказать себе в возможности напомнить певице, что из-за нее Валерий Меладзе ушел от жены, оставив ее с тремя детьми.
Расстроенная Джанабаева удалила все комментарии к посту и обрушилась с критикой на всех писавших комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Альбина Джанабаева удивила поклонников откровенным снимком в красной шубе на голое тело, за которое заслужила прозвище «самой шикарной из виагр».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путин оконфузился с подарком: привезенный им для саудовского короля кречет загадил дворец во время вручения
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!