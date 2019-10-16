Шоу-бизнес

Дело не в возрасте: Альбину Джанабаеву заподозрили в занятии проституцией

По причине своей эффектной внешности бывшая солистка группы «Виа Гра» Альбина Джанабаева стала героиней курьезного случая в аэропорту.

Об этом пишет Cosmo.

Сообщается, что певицу задержал пограничник из-за предположений, что она собралась лететь по чужому паспорту.

Сама Джанабаева весело рассказала о случившемся, посчитав, что дотошные расспросы — признак того, что ее посчитали слишком молодой для своего возраста.

Но позже офицер прокомментировал происшествие: оказывается, при виде певицы у него появились подозрения, что женщина … занимается проституцией.

Это версию он изложил в комментарии Telegram-каналу Dark Cosmo.

«Подобные внезапные вопросы — про возраст, знак зодиака, город рождения и т. д. мы задаём не с целью комплиментов, а для проверки — знает ли хозяин паспорта его данные. Особенно в случаях с девушками, когда есть подозрения, что они летят для занятия проституцией. Так что, как говорится, ничего личного», — рассказал офицер погранконтроля.

В то же время пост Альбины о комплименте ее возрасту оказался резонансным: многие фолловеры не могли отказать себе в возможности напомнить певице, что из-за нее Валерий Меладзе ушел от жены, оставив ее с тремя детьми.

Расстроенная Джанабаева удалила все комментарии к посту и обрушилась с критикой на всех писавших комментарии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Альбина Джанабаева удивила поклонников откровенным снимком в красной шубе на голое тело, за которое заслужила прозвище «самой шикарной из виагр».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter