Украина

Штрафы за прогулы и судебная реформа: онлайн-трансляция заседания Рады

В среду, 16 октября, народные депутаты продолжат рассмотрение проекта закона, касающегося судебной реформы — о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления во втором чтении.

Также в повестке дня — документ, которым предлагается наказывать гривной народных избранников, которые без уважительных причин прогуливают работу. Предложат парламентариям рассмотреть и ряд проектов законов, касающихся изменений налогового законодательства.

Заседание Верховной Рады начнется в 10:00

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 18 октября в парламенте намечено рассмотрение проекта госбюджета на 2020 год. Эксклюзивный материал «Пенсии могут вырасти, а субсидии сократят: что готовит украинцам бюджет на 2020 год» читайте на сайте «ФАКТОВ».





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