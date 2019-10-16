- 07:36 Дебютный гол Малиновского не спас «Аталанту» от разгрома на поле «МанСити»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 07:31 Новые тренды в маникюре: янтарь и золото, голограммный пигмент
- 07:27 В центре Киева прогремел взрыв, погиб ветеран АТО: все подробности, фото и видео происшествия
- 07:12 Йога улучшает память: как это работает
- 07:05 «Аякс» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 06:42 Без бюстгальтера, с разрезом и открытой спиной: Дженнифер Лопес удивила экстравагантным платьем
- 06:22 Суперталант: пес прославился в сети и на телевидении в качестве "короля балансирования"
- 06:17 Знаменитый рок-музыкант женился на дизайнере, которая моложе его на 18 лет: фото со свадьбы
- 06:11 Били по больному: в Украине рассказали, как Зеленский использовал сериал «Слуга народа»
- 05:25 Чего ждать в эту среду: гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака
- 00:16 «Оставьте вашу фамильярность»: сеть насмешил кот, отвергающий попытки хозяйки его поцеловать
- 00:04 День работников рекламы 2019: картинки, поздравления, смс
Суперталант: пес прославился в сети и на телевидении в качестве "короля балансирования" (фото, видео)
Проживающая в городе Белфаст, столице Северной Ирландии, пятилетняя такса по кличке Харлсо имеет один-единственный, но зато суперталант. Харлсо прославился в сети и даже на телевидении, как настоящий «король балансировки». Вместе со своими хозяевами он появился в эфире передачи This Morning на британском телеканале ITV. И доказал, что может удержать на голове практически все, что угодно — наполненные водой стаканы, цветы, пончики, стопки печенья, игрушки самой разнообразной формы.
30-летний Пол Лейвери подметил у своего питомца эту способность около трех лет назад, в шутку положив ему на макушку игрушку-пищалку. Он был потрясен, когда Харлсо неподвижно застыл, словно статуя, одновременно подняв глаза вверх и пытаясь разглядеть, что там такое.
До этого Пол пытался научить таксу выполнять обычные собачьи команды — вроде «лежать» и «сидеть», но Харлсо не проявлял рвения к учебе. После того, как проявился его истинный талант, Пол и его подруга Джен завели в соцсетях несколько аккаунтов таксы, и та быстро обрела десятки тысяч поклонников по всему миру.
В 2019 году пес стал обладателем награды Webby Award — международной интернет-премии. Он также включен в число «Удивительных животных» Книги рекордов Гиннесса и получил звание северо-ирландской «Интернет-знаменитости года».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети.
Читайте также: «Оставьте вашу фамильярность»: сеть насмешил кот, отвергающий попытки хозяйки его поцеловать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Меган Маркл в фиолетовом и Кейт Миддлтон в платье с принтом под кораллы: герцогини появились на публике в новых нарядах (фото)
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»