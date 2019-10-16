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Суперталант: пес прославился в сети и на телевидении в качестве "короля балансирования" (фото, видео)

Проживающая в городе Белфаст, столице Северной Ирландии, пятилетняя такса по кличке Харлсо имеет один-единственный, но зато суперталант. Харлсо прославился в сети и даже на телевидении, как настоящий «король балансировки». Вместе со своими хозяевами он появился в эфире передачи This Morning на британском телеканале ITV. И доказал, что может удержать на голове практически все, что угодно — наполненные водой стаканы, цветы, пончики, стопки печенья, игрушки самой разнообразной формы.

30-летний Пол Лейвери подметил у своего питомца эту способность около трех лет назад, в шутку положив ему на макушку игрушку-пищалку. Он был потрясен, когда Харлсо неподвижно застыл, словно статуя, одновременно подняв глаза вверх и пытаясь разглядеть, что там такое.

До этого Пол пытался научить таксу выполнять обычные собачьи команды — вроде «лежать» и «сидеть», но Харлсо не проявлял рвения к учебе. После того, как проявился его истинный талант, Пол и его подруга Джен завели в соцсетях несколько аккаунтов таксы, и та быстро обрела десятки тысяч поклонников по всему миру.

В 2019 году пес стал обладателем награды Webby Award — международной интернет-премии. Он также включен в число «Удивительных животных» Книги рекордов Гиннесса и получил звание северо-ирландской «Интернет-знаменитости года».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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