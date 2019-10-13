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Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети

10:39 13 октября 2019 894
Женщина и ротвейлер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным снятое в Куала-Лумпур видео, в котором черный ротвейлер по-джентльменски несет в зубах сумку за своей хозяйкой. Женщина идет налегке впереди.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одни восхищались преданностью собаки и говорили, что такой пес надежно защищает хозяйскую сумку от воров. Кто-то был недоволен тем, что собака бойцовской породы идет по улице без поводка.

А многие возмущались поведением женщины, утверждая, что она «рискует жизнью» своего питомца. И что дама смело могла бы нести свою сумку сама, поскольку она «не инвалидка, а просто лентяйка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео первой встречи шокированной таксы с черепашкой.

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