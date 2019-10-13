- 12:09 В Киеве задержали банду, устроившую перестрелку на улице
- 11:44 Российскую певицу жестоко избили на корпоративе
- 11:42 Доллар будет падать: озвучен прогноз курса валют на ближайшее время
- 11:22 Не заметил заворот кишок: на Львовщине спустя два года отстранили врача, по чьей вине умер ребенок
- 11:19 В Донецке прогремели два взрыва: среди пострадавших есть ребенок
- 11:01 В Черное море вошел американский ракетный эсминец
- 10:50 Импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль, — экс-министр
- 10:48 Пристайко раскрыл детали нового обмена пленными
- 10:40 Не дно, а днище! В российском КВН абсолютно нелепо спародировали Зеленского
- 10:39 Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети
- 10:26 В Киеве до смерти забили молодого парня: фото и видео с места происшествия
- 10:21 Усик – Уизерспун: лучшие моменты боя
Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети
В сети стало вирусным снятое в Куала-Лумпур видео, в котором черный ротвейлер по-джентльменски несет в зубах сумку за своей хозяйкой. Женщина идет налегке впереди.
Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одни восхищались преданностью собаки и говорили, что такой пес надежно защищает хозяйскую сумку от воров. Кто-то был недоволен тем, что собака бойцовской породы идет по улице без поводка.
А многие возмущались поведением женщины, утверждая, что она «рискует жизнью» своего питомца. И что дама смело могла бы нести свою сумку сама, поскольку она «не инвалидка, а просто лентяйка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео первой встречи шокированной таксы с черепашкой.
Читайте также: Своевольный детеныш панды пытается сбежать из детского сада для малышей-панд.
Читайте также: Крошечный львенок подкрался к маме-львице и напугал ее.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»