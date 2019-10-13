Мир

Видео с псом-джентльменом, который несет за хозяйкой сумку, вызвало неоднозначную реакцию в сети

В сети стало вирусным снятое в Куала-Лумпур видео, в котором черный ротвейлер по-джентльменски несет в зубах сумку за своей хозяйкой. Женщина идет налегке впереди.

Мнения пользователей сети по этому поводу разделились. Одни восхищались преданностью собаки и говорили, что такой пес надежно защищает хозяйскую сумку от воров. Кто-то был недоволен тем, что собака бойцовской породы идет по улице без поводка.

А многие возмущались поведением женщины, утверждая, что она «рискует жизнью» своего питомца. И что дама смело могла бы нести свою сумку сама, поскольку она «не инвалидка, а просто лентяйка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о видео первой встречи шокированной таксы с черепашкой.

Читайте также: Своевольный детеныш панды пытается сбежать из детского сада для малышей-панд.

Читайте также: Крошечный львенок подкрался к маме-львице и напугал ее.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter