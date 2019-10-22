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«Оставьте вашу фамильярность»: сеть насмешил кот, отвергающий попытки хозяйки его поцеловать (видео)

0:10 23 октября 2019 75
Кот с хозяйкой
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей сети насмешил кот, сурово отвергающий нежности хозяйки. Видео было снято в канадской провинции Квебек. На нем девушка, которая держит на руках кошку гималайской породы, пытается ее поцеловать. Но та каждый раз отталкивает ее приближающееся лицо, держа его на расстоянии вытянутой лапы. В конце концов хозяйка все же со смехом целуют своего недовольного питомца в пушистую щеку.

Пользователей сети повеселил этот ролик. «Не признает фамильярности», «Коты принимают ласку только тогда, когда сами этого хотят», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании спасатели достали кота, который шесть дней просидел в дымоходе похоронного бюро.

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