Мир

В Африке засняли забавное видео со слоненком, играющим в футбол "мячом" из навоза

В одном из национальных парков ЮАР сняли забавное видео, которое было опубликовано на сайте Latestsightings. На нем слоненок развлекается игрой в футбол с «мячом» из куска подсохшего слоновьего навоза. Четвероногий спортсмен бил по «мячу», как заправский футболист. И немало повеселил туристов и сопровождавшего их гида Дилана Ройяла, который вел съемку.

По словам гида, слоненок был так занят игрой, что даже не заметил зрителей. «Он, казалось, был впечатлен собственным мастерством — пинал и катал мяч, используя разные стратегии и все четыре свои ноги… За слонятами всегда интересно наблюдать, но это была самая милая и забавная вещь, которую я когда-либо видел», — рассказал Дилан.

Ранее «ФАКТЫ» писали об удивительном примере взаимовыручки: взрослые слоны помогли слоненку, который не мог сам вскарабкаться по склону.

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