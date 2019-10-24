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Гиена спасла кабана от леопарда (видео)

6:49 24 октября 2019 60
Леопард, кабан и гиена
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В заповеднике ЮАР туристы засняли любопытное видео. На нем леопард нападает на кабана-бородавочника. Животные, примерно одного размера, вступают в яростную схватку. Однако леопарда, исхитрившись, опрокидывает кабана и прижимает его к земле. Однако визг жертвы привлек внимание другого хищника.

«Как раз, когда мы подумали, что для бородавочника все кончено, из зарослей появилась гиена и побежала на его визг», — рассказал гид-рейнджер Дэниел Хитчингс. При приближении гиены леопард отвлекся, ослабил хватку и зарычал. Бородавочник тут же воспользовался случаем и вырвался, хорошенько наподдав леопарду клыками. Кабан тут же бросился бежать со всех ног. И леопард, и гиена остались в результате в этот день без обеда.

Однако Хитчингс говорит, что леопард потом два дня стерег нору, в которой укрылся раненый кабан. В конце концов леопард разрыл ее и вытащил бородавочника, однако снова вмешались дежурившие поблизости голодные гиены, которые отобрали у него добычу.

Ранее «ФАКТЫ» писали об аналогичном случае — два леопарда подрались из-за кабана, который воспользовался случаем и сбежал.

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