Во Львове утром загорелся трамвай: в сеть попало видео

Происшествия

В сеть попало видео пожара в львовском трамвае № 8, у которого, по одной из версий, загорелись тормозные колодки. Ранее в столице в результате ДТП авто влетело в отбойник и загорелось.

Как сообщает «Варта 1», ЧП с львовским трамваем произошло утром во вторник, 16 октября, на проспекте Красной калины на Сыхове. Свидетель чрезвычайного происшествия, снявший видео, сообщил, что у водителя трамвая не было огнетушителя — огонь тушили водой из бутылки. К счастью, возгорание удалось ликвидировать.

Из-за ЧП на дороге образовалась серьезная пробка и, как утверждает издание, многие львовяне не смогли вовремя добраться на работу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель такси Uber на полном ходу «догнал» троллейбус. В результате столкновения Renault загорелся, а таксиста в тяжелом стоянии увезли медики.

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