Общество и люди

Верховный суд Украины отменил зонинг Одессы через три года после его принятия горсоветом (фото)

Во вторник, 15 октября, Верховный суд Украины частично удовлетворил иск одесских общественников Михаила Кузаконя и Олега Михайлика к Одесскому горсовету касательно незаконности принятия так называемого зонинга (зонирование) города. Об этом сообщил адвокат Вадим Оксюта: «Дело по зонингу». Кассационная жалоба удовлетворена частично, предшествующие решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение".

По словам истца Михаила Кузаконя, «весь этот бред, который принимали одесские судьи, все прихоти Галантерника и Труханова, которые они (судьи) легализовали, сегодня были отменены, дело направлено на рассмотрение первой инстанции. То есть несколько лет борьбы за Одессу в судах прошли не зря. Зонинг снова будут рассматривать с самого начала».

Напомним, что план зонирования территорий был принят на сессии Одесского горсовета в октябре 2016 года. Он открыл возможность застройщикам возводить здания на приморских склонах и высотки в историческом ареале Одессы.

Общественники отмечают ряд грубейших нарушений. В частности, допущенные горисполкомом и горсоветом при принятии данного решения. Так, вопреки закону не была создана согласительная комиссия, проигнорирован Устав города в части проведения общественных слушаний, нарушен Водный кодекс и законодательство об охране культурного наследия, нарушена процедура утверждения документа и вынесения его на сессию.

Как отмечает известная активистка Светлана Подпалая, после принятия зонинга в Одессе началось интенсивное строительство крупных объектов, что при прежних правилах было невозможно.

«В одесском зонинге 2016 года строительные лоббисты учли интересы олигархов, депутатов и чиновников и полностью растоптали права одесситов. Сейчас мы наблюдаем практические последствия действия этого зонинга, противоречащего Конституции Украины и действующему законодательству. Стартовало строительство на склоне Французского бульвара, на месте санатория „Магнолия“, — запланировано четыре высотки по 21 этажу, семь домов — на месте „Чайной фабрики“ — ул. Канатная, исторический ареал, высотный ТЦ в Горсаду, на месте Летнего театра, высотка в парке Шевченко, на месте Зеленого театра. Еще высотный сетевой отель внутри квартала во дворике Дворца моряков, в границах Приморский бульвара — Екатерининской и переулка Чайковского», — прокомментировала Подпалая.

Если генеральный план — градостроительная конституция города, определяющая логику и философию градостроительной деятельности, то зонинг представляет собой «свод законов», которые должны использоваться непосредственно при принятии решений о допустимости или недопустимости того или иного строительного проекта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе полиция и активисты устроили потасовку на месте скандальной стройки в курортной Аркадии.

А на популярном пляже Ланжерон устроили стрельбу: активисты протестовали против незаконной стройки на пляже.

Напомним, что активисты не раз проводили акцию протеста против строительства на Ланжероне гостиничного комплекса. В мероприятии принимали участие представители «Национального корпуса», «Свободы», организаций «Небайдужі», «Сокол» и местного отделения «Автомайдана».

Жители курорта под Одессой также вынуждены были перекрыть трассу, протестуя против застройки пляжей.

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