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Ради забавы проломили череп: под Одессой 12-летние дети убили бездомного
Тело неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили возле насосной станции в городе Беляевка (районный центр Одесской области). Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате переломов черепа. Полицейские установили личность погибшего, он оказался местным бездомным.
Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению. В результате установили подозреваемых, которые жестоко расправились с 50-летним мужчиной. Ими оказались — 12-летние мальчики.
«Гуляя вечером на улице, они увидели, как обездоленный мужчина роется в мусорном баке, и решили „пошутить“, — рассказал начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех. — Некоторое время дети преследовали потерпевшего, забрасывали его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду, в которой подозреваемые были в день убийства. На этих вещах — кровь».
Установлено, что оба подростки воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
В полиции заявили: учитывая, что злоумышленники не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.
Для справки: согласно ст. 22 УК Украины, уголовная ответственность за умышленное убийство наступает с 14-летнего возраста.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве группа молодых людей жестоко избила бездомного и сняла этот процесс на видео. Похожий инцидент был недавно в Запорожье. Там пьяные молодчики напали на бездомных, их били ногами по голове.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Санкт-Петербурге (Россия) ученики старших классов одной из школ после занятий избивали бездомных, снимая это на видео. Делали они это не только ради развлечения — у жертв требовали деньги.
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