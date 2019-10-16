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Запрет на рекламу азартных игр должен быть интегрирован в закон, — эксперт

12:34 16 октября 2019 24
Запрет на рекламу азартных игр должен быть интегрирован в закон,&nbsp;— эксперт
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В законопроекте о государственном регулировании рынка азартных игр однозначно должен быть запрет на рекламу. Об этом заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает «Главком».

В ходе пресс-конференции Агия Загребельская и журналист издания «Наші Гроші» Юрий Николов проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь его легализации.

«Любые аддиктивные товары, например, азартные игры, алкоголь, табак, должны быть ограничены в рекламировании. К каждому из товаров, конечно, должен быть собственный подход. Что касается азартных игр, то, на мой взгляд, вообще этой рекламы быть не должно. На что направлена реклама? На то, чтобы у потребителя возникло желание приобрести этот аддиктивный товар. Хочет государство, чтобы у нас возникло желание пойти поиграть в эти азартные игры? Очевидно, нет. Мы легализуем азартные игры только для того, чтобы они были для той части населения, которая не хочет быть в сети подпольных казино. Поэтому рекламы классических азартных игр (казино, онлайн-казино, рулетка) не должно быть», — отметила эксперт.

По словам Загребельской, каким образом этот запрет будет реализован, зависит от того, какому органу будет поручено осуществлять контроль по этому вопросу, каким будет механизм запуска данного органа и какие инструменты у этого органа будут.

«Что касается онлайн-рекламы — это уже будет вопрос к киберполиции, однако все зависит от того, когда будет принят законопроект и когда он вступит в силу. И когда начнет действовать часть о запрете рекламы. Когда будет запущен орган, который должен будет все это регулировать, и когда у этого органа будут эффективные возможности для того, чтобы осуществлять контроль и прекращать эти нарушения», — подчеркнула она.

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