Банда попыталась ограбить дом, но реакция хозяина стала для преступников неожиданностью (видео)

Мир

В сети стало вирусным снятое в Бразилии и опубликованное на платформе Reddit видео, на котором запечатлена попытка ограбления дома. Весь процесс был снят установленными по всему жилищу камерами наблюдения. Сначала одна из камер снимает, как через поднимающуюся дверь в гараж въезжает машина. Из нее выходят пятеро вооруженных мужчин в масках. Они следуют с приготовленными для добычи сумками в жилые помещения. Несколько из них пытаются подняться по лестнице на второй этаж. И тут раздаются выстрелы. Не ожидавшие отпора злоумышленники в ужасе бегут прочь.

Далее другая камера показывает запись, сделанную несколькими секундами ранее: вышедший на шум хозяин дома в одних трусах проходит в комнату, берет там оружие, выходит и отрывает огонь по злоумышленникам.

Следующие кадры сняты уже наружной камерой видеонаблюдения. Дверь гаража начинает медленно приоткрываться. Не дожидаясь полного открытия под ней в панике протискиваются на животе горе-грабители и со всех ног бегут прочь.

«Они оставили ему бесплатную машину!», — пишет один из пользователей. Но другие поправляют, что банда, скорее, вернула хозяину ранее угнанный у него автомобиль: это объясняет то, как им удалось открыть двери гаража.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вандал швырнул кирпич в окно машины — и получил неожиданный для себя результат.

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