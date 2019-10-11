Вандал швырнул кирпич в окно машины — и получил неожиданный для себя результат (видео)

Мир

В британском городе Дарем уличная камера видеонаблюдения засняла курьезный случай. На 10-й секунде видео мимо припаркованной на улице машины, которая принадлежит мужчине-инвалиду, проходит некий подозрительный тип. Задержавшись возле автомобиля, он подбирает валявшийся поблизости кирпич и с размаху запускает его в окно Renault Kangoo. Но кирпич, как бумеранг возмездия, неожиданно отскакивает от стекла и наносит удар прямо в лицо вандалу. Тот отшатывается, хватаясь за лицо, и сгибается пополам от боли. А после нетвердой походкой уходит прочь.

«Моментальная карма», — писали пользователи сети в комментариях.

Как пишет газета The Sun, позже горе-вандала вычислили и арестовали. 40-летний злоумышленник предстанет перед судом 7 ноября. Помимо этого инцидента он обвиняется еще и в краже из магазина.

Машина принадлежит 32-летнему Мартину Крэйгу, который пользуется инвалидной коляской. Он говорит, что даже не знал о случившемся, пока ему в дверь не постучали полицейские и не сообщили, что они поймали кого-то, кто пытался вломиться в его машину. Он рассказал, что просматривал запись камеры вместе со стражами порядка, и они все не могли удержаться от смеха. Мартин также сказал, что на стекле остались царапины от кирпича.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смешном видео: в Одессе женщина на два часа припарковала автомобиль посреди площади — в месте, где разъезжаются трамваи.

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