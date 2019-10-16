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Шоу-бизнес

Британская рок-группа собралась с концертами в «российские» Киев и Минск: сеть кипит

13:45 16 октября 2019 162
Uriah Heep
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная британская хард-рок-группа Uriah Heep разозлила сети, анонсировав выступления в Киеве и Минске на своей официальной странице в Facebook.

«Еще два выступления в Российской Федерации», — написали рокеры, взбесив своих поклонников.

Uriah Heep

Объявление было опубликовано вчера, поклонники группы просят написать его правильно, но комментарии модераторы странички пока игнорируют.

За это время поклонников группы в Минске и Киеве поубавилось. А вот рокеры, просмотрев комментарии, смогут узнать много интересного о географии, политике и о себе.

Uriah Heep

Uriah Heep

Отметим, что российским поклонникам анонс очень понравился, они приглашают рокеров к себе.

Uriah Heep была образована в 1969 году в Лондоне. Выступления в Киеве и Минске — часть юбилейного тура.

Напомним, ранее сеть разозлил российский пропагандист Борис Корчевников, который собирал в Киеве деньги на монастырскую больницу.

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