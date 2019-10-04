Как перевести свое жилье на автономное отопление: новые правила

Украина

В Украине продолжается внедрение новшеств, предусмотренных Законом «О жилищно-коммунальных услугах», который вступил в силу 1 мая. На днях Министерство регионального развития и строительства утвердило Порядок отключения потребителей от систем централизованного отопления и снабжения горячей водой. Такая возможность была предусмотрена в законе, однако процедуру отключения расписали только сейчас. Как оказалось, перевести многоквартирный дом или отдельную квартиру на автономное отопление не так уж просто.

Правилами установлено, что отключение потребителей от систем централизованного отопления (теплоснабжения) осуществляется по решению совладельцев многоквартирного дома. Совладельцы определяют систему дальнейшего обеспечения такого дома теплоснабжением с соблюдением требований законодательства об охране окружающей природной среды.

При этом в многоквартирных домах, где на день вступления в силу Закона «О жилищно-коммунальных услугах» не менее половины квартир и нежилых помещений отключены от этих сетей, собственники квартир и помещений, присоединенных к таким сетям, не обязаны, но имеют право отключить свою квартиру и обустроить систему индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Принудительное отключение не допускается.

Вопрос отключения потребителей от сетей будет рассматривать постоянно действующая комиссия на местах. Решение об отключении будет принимать орган местного самоуправления по письменному заявлению собственника или собственников здания или жилого дома, с учетом решения комиссии, которая будет заседать не реже одного раза в месяц.

Подробнее о порядке отключения многоэтажек от централизованного отопления и горячего водоснабжения «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, исполнительный директор Украинского института анализа и менеджмента политики, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— В каких случаях жители многоэтажки могут отключить свой дом от отопления и горячего водоснабжения? Что для этого нужно?

— В постановлении написано: если уже больше половины квартир в доме отключили, то остальные жильцы имеют право присоединиться к этому процессу. Если в доме не было отключения или на автономное отопление перешло меньше половины квартир, то необходимо, чтобы люди, используя механизм закона «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», обратились в специально созданную комиссию органа местного самоуправления, которая должна в месячный срок рассмотреть заявление граждан и дать ответ, есть такая возможность или нет.

И обратите внимание: рассмотреть заявление в случае наличия схемы теплоснабжения населенного пункта. Но таких схем в каждом населенном пункте Украины нет, а там где есть — то лишь потому, и это правильно, что руководство этих населенных пунктов пытается оптимизировать потери, которые несут их коммунальные предприятия.

Но вернемся к процедуре. После рассмотрения заявления, комиссия дает заключение, что да, отключение от централизованной системы отопления и/или горячего водоснабжения возможно, и выдает рекомендации, какие альтернативные возможности есть для организации соответствующей системы в этом доме: твердотопливный, электрический, газовый котел, либо что-то другое, индивидуально для каждого или один котел для всех. Это решается под конкретную ситуацию, исходя из тех или иных исходных данных.

Хочу отметить, что обратиться за разрешением на отключение дома и получить его можно когда угодно, а вот выполнить все работы необходимо до 1 сентября. Если речь идет об отдельной квартире или нежилом помещении, то работы должны быть выполнены до 1 октября. Почему разница в месяц? Предполагаю, что это связано с необходимостью тестирования новой системы и предотвращения возникновения сюрпризов в виде срыва начала отопительного сезона для жилых помещений.

Кстати, если в доме уже есть более 50 процентов квартир отключенных от централизованного отопления и горячего водоснабжения, то владельцам остальных квартир не нужно собирать общее собрание чтобы отключить и свои квартиры.

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— Тогда получается странная ситуация. Допустим, в доме 100 квартир, 51 квартира поставила автономку, а 49 устраивает то, что есть. Они тоже обязаны ставить автономку или это как-то по-другому решается?

— Они не обязаны, они имеют право.

— То есть владельцы этих 49 квартир должны собраться и решить, что они тоже переходят?

— Нет. Тут всему дому собираться смысла нет, потому что 51 процент собираться не будет — им это не интересно, не нужно. Их централизованная система уже в принципе не интересует — потому что у них есть автономная система. Если в доме есть 51 процент отключенных, то просто-напросто за отключением обращается владелец каждой индивидуальной квартиры.

— А если большинство квартир подключены к центральной системе, то жильцам нужно собраться и централизованно подать заявку на отключение?

— Да. Только этот путь будет очень-очень длинный. Сначала собрание должно принять решение, что достаточно не просто из-за сложности вопроса как в технической так и в финансовой и организационной части. Потом с решением собрания и заявлением люди обращаются к местным властям, те в течение месяца думают. Потом выдают им какое-то предложение: можете сделать то-то и то-то. Если предложение устраивает заявителей, то они нанимают проектную организацию, которая делает проект, а потом — специалистов, которые по этому проекту проведут все необходимые работы. И все это за свой счет.

— И разработку проекта предложенного в виде идеи местными чиновниками тоже оплачивают жильцы дома?

— Конечно. В постановлении написано: обеспечивают собственники дома. Если это решение общего собрания в рамках ОСМД, то эти работы могут оплатить из общего фонда ОСМД. Если это решение общего собрания по 417 закону «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», то это будет несколько сложнее, так как нет единого источника денег и их придется собирать самим собственникам.

Я вам скажу так: возможность практической реализации этого приказа Минрегионстроя сопряжена с необходимостью достаточно высокого уровня самоорганизации на уровне многоквартирного дома. По моему глубокому убеждению, на данном этапе развития системы взаимоотношений собственников многоквартирного дома между собой, без привычки людей проводить общие собрания, ходить на них, не пропускать, понимая, что если они туда не пойдут, их судьбу решат без них, сегодня сделать это без создания ОСМД очень сложно, почти невозможно.

— А вообще, какое оборудование чаще всего используется для автономного отопления и горячего водоснабжения? Какие есть варианты?

— За твердотопливные котлы в многоквартирном доме ничего говорить не берусь. Многие ставят либо электрические котлы, либо газовые.

— Вы имеете в виду бойлеры?

— Нет. Бойлер вы ставите у себя в квартире, чтобы иметь горячую воду для бытовых нужд: помыть посуду, помыться. А если говорить о системе отопления, то со стояками, котлом, батареями, разводными трубами вы делаете то, что предусмотрено новым разработанным проектом: изолируете или переносите, устанавливаете или переделываете. Подаете газ и холодную воду — и котел гоняет воду по этому контуру. Можно установить и двухконтурную систему, чтобы один контур шел на отопление, второй — на горячую воду. Вот и все. По крайней мере, я бы себе делал именно так.

— Но в многоэтажке кроме квартир есть еще и места общего пользования. Как в таком случае они будут отапливаться?

— Вот в том-то и проблема. В Приказе говорится, что места общего пользования и вспомогательные помещения должны отапливаться. Написано черным по белому — «избранная система должна это обеспечивать»! А как они могут отапливаться, если в квартирах будут установлены индивидуальные котлы? Это невозможно. Потому что невозможно соединить эти котлы в единую систему в силу индивидуального учета необходимых ресурсов. И это дает нам основания сделать вывод, что должен быть некий единый котел на весь дом для обеспечения отопления этих помещений ну или проектом будут произведены расчеты, что будут предполагать их отопление за счет теплопередачи сквозь ограждающие конструкции жилых помещений. Посмотрим на практике, как будут трактовать органы местного самоуправления эту норму и будут ли не замечать необходимость отопления мест общего пользования и вспомогательных помещений. Кстати, именно этот вопрос может быть самым конфликтным как между собственниками дома, так и между ними и органами местного самоуправления.

— Сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься.

— В том то и проблема. Я же говорю, что это может сделать прежде всего ОСМД, где уже есть хоть какая-то самоорганизация и механизм принятия коллективного решения.

— А в целом, какие преимущества и недостатки перехода дома от централизованной системы отопления на индивидуальную? Какие плюсы и минусы?

— Преимущество — это автономность, независимость, это самоконтроль и саморегулирование. На самом деле, это хорошо, но не нужно забывать о том, что централизованная система — это достижение цивилизации, и, уничтожив ее один раз, вернуться обратно будет в разы дороже.

Недостатки в том, что нет достаточного количества квалифицированного персонала, который готов этим заниматься — нет специалистов. Они либо состарились, либо уехали в другие страны на заработки. Да и правовой и организационный уровень собственников еще не настолько высок, чтобы во все правовые и технические нюансы вникнуть.

В целом же скажу так: приказ правильный. Лучше это сделать раньше, чем позже, пусть люди привыкают к тому, что они сами могут принимать какие-то решения по своему дому. Но думаю, что первые полные отключения домов от централизованного отопления и горячего водоснабжения начнутся не раньше чем через пару лет. Это связано с отсутствием схем отопления во многих населенных пунктах. Идея, заложенная в постановлении, хороша, но ее реализация пока, в силу объективных и субъективных причин, к сожалению, если не невозможна, то уж точно затруднена.

Кстати, обратите внимание, вопрос горячего водоснабжения у нас стоит на порядок острее, чем вопрос отопления. С отоплением условно проще: ты загнал теплоноситель, прогнал по трубам и сбросил назад. Вопрос горячего водоснабжения сопряжен с функционированием дополнительных систем рециркуляции, использованием холодной воды на подогрев, и так далее. Это вопрос совместного и раздельного учета холодной воды на подогрев, вопрос недопущения двойной оплаты в структуре формирования стоимости горячей воды. Вы думаете зря у нас в Киеве, да и не только в Киеве, а по всей стране, нет горячей воды вне отопительного сезона? Это делают специально, потому что не в отопительный сезон экономически невыгодно подавать услугу горячей воды, себестоимость которой на порядок дороже чем та, что продуцируется во время отопительного сезона, когда есть возможность использовать теплоноситель от системы отопления.

Стоит напомнить, что Законом «О жилищно-коммунальных услугах» предусмотрены серьезные изменения в сфере взаимоотношений между собственниками жилья и поставщиками услуг. Теперь люди могут выбирать, кто и как будет вести их хозяйство: они сами, нанятые ими специалисты или постсоветские жэки. Кроме того, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало проект закона, в котором предлагается создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию, которая будет следить за качеством предоставляемых населению услуг.



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