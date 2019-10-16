Происшествия

Под Одессой столкнулись автобус с легковушкой, есть погибшие: фото с места ДТП

Днем в среду, 16 октября, в ближнем пригороде Одессы, на 21-м километре Старокиевского шоссе, при столкновении «Волги» с маршрутным автобусом один человек погиб и шестеро получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 2410, двигался со стороны Одессы по крайней левой полосе.

«По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом. Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 6 человек. Погибла женщина 1937 года рождения», — сообщили в управлении патрульной полиции.

В ведомстве уточнили, что погибшая — пассажирка «ГАЗ 2410». Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сейчас точное число потерпевших устанавливается.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, предварительно установлено, что водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением Доброслав — Одесса.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой жуткой аварии, которая произошла 15 октября под Николаевом. В результате ДТП четыре человека погибли и шестеро были травмированы.

А днем ранее на Львовщине в ДТП попал туристический автобус из Беларуси. По предварительным данным, виновником аварии стал местный, который, управляя ВАЗ-2109, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом IVECO.

«ФАКТЫ» писали также о ДТП, которое произошло в Киеве в праздничный день, 14 октября: в районе метро «Лукьяновская» маршрутка с людьми снесла столб. По словам водителя автобуса, его «подрезал» легковой автомобиль.

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