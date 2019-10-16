- 17:22 Королевский скандал: на Елизавету II подает в суд "законный наследник престола"
- 17:05 "Операция прошла успешно": бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе
- 17:01 Ароматный и с румяной корочкой: простой рецепт итальянского хлеба
- 16:59 Гончарук объяснил свое скандальное появление на концерте "Сокири Перуна"
- 16:50 В Раде готовятся создать следственную комиссию для выяснения причин взрывов на военных складах
- 16:45 Во двор дома патриотки, которая провела год в плену у оккупантов, подложили гранату
- 16:43 «Украинагейт»: Джулиани признался, что имел бизнес с Парнасом
- 16:43 В запорожской школе ученик едва не задушил девочку на глазах у равнодушных зрителей
- 16:33 Душа в душу: дружба щенка и енота умилила любителей животных по всему миру
- 16:21 Одну из самых красивых советских актрис экстренно прооперировали в Москве
- 16:20 Кабмин на месяц отсрочил введение новых правил пересечения детьми линии разграничения на Донбассе
- 16:16 Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
Под Одессой столкнулись автобус с легковушкой, есть погибшие: фото с места ДТП
Днем в среду, 16 октября, в ближнем пригороде Одессы, на 21-м километре Старокиевского шоссе, при столкновении «Волги» с маршрутным автобусом один человек погиб и шестеро получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.
По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 2410, двигался со стороны Одессы по крайней левой полосе.
«По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом. Согласно предварительной информации, в результате ДТП пострадали 6 человек. Погибла женщина 1937 года рождения», — сообщили в управлении патрульной полиции.
В ведомстве уточнили, что погибшая — пассажирка «ГАЗ 2410». Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сейчас точное число потерпевших устанавливается.
Как уточнили в региональном главке Нацполиции, предварительно установлено, что водитель легковушки, съезжая с главной дороги на второстепенную, не предоставил преимущество встречному транспорту и совершил столкновение с автобусом сообщением Доброслав — Одесса.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения») Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другой жуткой аварии, которая произошла 15 октября под Николаевом. В результате ДТП четыре человека погибли и шестеро были травмированы.
А днем ранее на Львовщине в ДТП попал туристический автобус из Беларуси. По предварительным данным, виновником аварии стал местный, который, управляя ВАЗ-2109, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом IVECO.
«ФАКТЫ» писали также о ДТП, которое произошло в Киеве в праздничный день, 14 октября: в районе метро «Лукьяновская» маршрутка с людьми снесла столб. По словам водителя автобуса, его «подрезал» легковой автомобиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»