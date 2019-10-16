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Сеть насмешила реакция малыша, возмущенного тем, что мама забыла его поцеловать перед уходом на работу (видео)

16:01 16 октября 2019 847
Двухлетний Александр
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница города Джексонвилл (американский штат Флорида) Диана Саймос разместила в Facebook смешное видео, снятое ее мужем, которое быстро распространилось по соцсетям и даже по мировым СМИ.

На нем двухлетний сын Дианы Александр крайне возмущен тем, что мама ушла на работу, позабыв поцеловать его на прощание. Шокированный малыш пытается произнести негодующую речь. Но, поскольку говорит он еще плохо, слов ему не хватает — поэтому ему на помощь в качестве переводчика приходит папа, который записал произошедшее на видео. Свое выступление Александр также дополняет эмоциональными жестами и мимикой. Мальчик возмущен не только тем, что он сам не получил традиционный поцелуй, но и тем, что мама не поцеловала также его младшую сестричку и папу.

«Мама, меня», — говорит мальчик, имитируя звук поцелуя. «Она тебя не поцеловала?», — комментирует папа Кристос. Александр кивает и продолжает выражать свое потрясением. «И она просто пошла на работу? Да что же это за мама, которая так поступает», — шутливо продолжает отец. А Александр указывает на сестру, на папу и опять на себя. «Не поцеловала? Вот, блин», — говорит Кристос. И сын тут же за ним повторяет последнее предложение.

Диана говорит, что очень торопилась уйти, но ее крайне впечатлила реакция сына. И, когда она вернулась домой, у него не было недостатка в ее поцелуях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как ирландец насмешил родных и друзей криками из гроба на своих похоронах.


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