24.65 / 24.95 27.11 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

10:37 17 октября 2019 613
Кошка Мочи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В области залива Сан-Франциско в американском штате Калифорния произошло два умеренных землетрясения мощностью 4,5 и 4,7 баллов по шкале Рихтера. Обошлось без жертв и разрушений. Однако домашние питомцы многих калифорнийцев, впервые в жизни столкнувшиеся с этим явлением, испытали настоящий шок. Так, в сети стали вирусными видеоролики с реакцией на это природное явление собаки, а также кошки.

В одном ролике видно, как в комнате начинает трястись мебель. В комнату входит растерянная собака. А затем начинает лаять, не понимая, что происходит и возмущенная происходящим беспорядком.

На другом видео кошка по кличке Мочи застывает в полном ужасе на кровати, широко раскрыв глаза и задрав лапы кверху. А ее хозяйка Эмили утешает свою любимицу, говоря, что это всего лишь «маленькое землетрясеньице», и уговаривает Мочи «опустить лапы».

Позже американка опубликовала фото Мочи, сообщив, что она уже немного успокоилась, но на всякий случай не отходит от хозяйки.

Пользователи сети выражали сочувствие животным, и говорили, что их любимцы реагировали похожим образом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту.

Читайте также: Сеть насмешило видео с реакцией малыша, потрясенного тем, что мама забыла поцеловать его перед уходом на работу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер