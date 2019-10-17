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Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

В области залива Сан-Франциско в американском штате Калифорния произошло два умеренных землетрясения мощностью 4,5 и 4,7 баллов по шкале Рихтера. Обошлось без жертв и разрушений. Однако домашние питомцы многих калифорнийцев, впервые в жизни столкнувшиеся с этим явлением, испытали настоящий шок. Так, в сети стали вирусными видеоролики с реакцией на это природное явление собаки, а также кошки.

В одном ролике видно, как в комнате начинает трястись мебель. В комнату входит растерянная собака. А затем начинает лаять, не понимая, что происходит и возмущенная происходящим беспорядком.

Magnitude 4.5 Earthquake rattles California today, see video of dog reacting to the quake. Clearly the doggo is pretty confused about the whole thing. https://t.co/fVePxUhak3 — The Bark magazine (@The_Bark) October 15, 2019

На другом видео кошка по кличке Мочи застывает в полном ужасе на кровати, широко раскрыв глаза и задрав лапы кверху. А ее хозяйка Эмили утешает свою любимицу, говоря, что это всего лишь «маленькое землетрясеньице», и уговаривает Мочи «опустить лапы».

Mochi’s first earthquake experience. I only heard it #earthquake pic.twitter.com/DxTa5ogMio — Emily Eerie Chenister (@emichen88) October 15, 2019

Позже американка опубликовала фото Мочи, сообщив, что она уже немного успокоилась, но на всякий случай не отходит от хозяйки.

Пользователи сети выражали сочувствие животным, и говорили, что их любимцы реагировали похожим образом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту.

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